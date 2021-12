La situación del sector pesquero

La costa de esta zona de Ferrol es una de las más espectaculares de España... Desde los acantilados de VIXIA DE HERBEIRA, unos de los más altos de Europa con casi 700 metros de altura hasta la Playa de Doniños o el Cabo Ortegal, donde se juntan el Océano y el Mar, el Atlántico y el Cantábrico.

Hablar de esta zona es hablar de pesca, marisco, tradición, muchísimas familias que viven de lo que sale del mar. Galicia es precisamente la comunidad con más buques pesqueros de España, su costa tiene 1500 kilómetros repleta de rías, acantilados y playas, lugar privilegiado para la pesaca, para ese marisco que gracias a la revolución tecnológica y a la venta online puede llegar fresco a prácticamente cualquier lugar de Europa, miles de familias gallegas viven de la pesca.

Pero aquí también nos encontramos el mismo problema que vimos con los agricultores en Tudela o con los ganaderos en Córdoba NO HAY RELEVO GENERACIONAL. Los jóvenes, en su mayoría, ya no quieren dedicarse a la mar es muy complicado convencer a un chaval de que siga el negocio de su padre porque el trabajo es arriesgado, hay que sufrir y con beneficios que no están asegurados. Pero digo en su mayoría, porque siempre hay excepciones.

En los próximos minutos vamos a intentar explicártelo, vamos a hacer un repaso por el sector de la pesca en esta zona.