En la guerra independencia había mujeres que lideraban partidas y eran condecoradas como alférez

Antonio J Carrasco es historiador y presenta en Fin de Semana 'Guerrilla'

RNRDRC Casta Alvarez (cropped).
Guerrilla

