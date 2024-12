Viaja a Brasil para celebrar la Navidad con la familia de su mujer y esta es la tradición que se ve obligado a cumplir: "Yo soy de Cuenca..."

Estos días de Navidad son propios de la tradición y de la rutina. Empezando por el Puente de diciembre, justo cuando muchas tiendas y mercadillos empiezan a vender los típicos productos de estas fechas. Desde los gorritos de Papa Noel, pasando por los buenos turrones o las luces y muñecos de todo tipo que se ponen en el exterior de los edificios.

Es también la época en la que escuchamos villancicos por todos los lados y a cualquier hora. Es imposible quitársela de la cabeza. Para muchos es como dar inicio a las navidades y sirve para dar el pistoletazo de salida a las labores de montar el árbol y el belén en casa.

El frío intenso hace también que los buenos planes tradicionales se celebren en casa, aprovechando el calorcito de la calefacción o del fuego de la chimenea. Palomitas, chocolate caliente, churros y maratones de películas que siempre se repiten año tras año.

Sin embargo, cada vez más gente suele romper con este tipo de tradiciones y disfruta de estas fechas lejos de casa.

Según la red de aeropuertos de Aena, desde el pasado 20 de diciembre hasta el próximo 7 de enero se operarán cerca de 100.000 vuelos. Muchos serán para visitar a su familia y volver a casa, pero otros serán para hacer un plan que alternativo.

Por eso, en el tema del día de 'La Linterna' de este viernes, hemos hablado de esos planes distintos que se hacen durante esta Navidad.

eSQUIAR PARA DISFRUTAR DESPEDIR EL AÑO

Vamos a por el primer plan, esquiar, que es quizás el más asequible y probablemente sea el más saludable porque mezcla el deporte con el turismo. La nieve es la protagonista en estos viajes en el que se disfruta de esquiar o hacer snow mientras se cambia de año.

Eso es lo que ha decidido hacer con su familia Jorge: "Desayunamos pronto para aprovechar la luz del día. Comemos en las pistas y luego bajamos sobre las 4-5. Por la noche damos un paseo por Andorra y pronto a dormir, porque el día siguiente empieza pronto".

Así nos cuenta cómo es su día a día en Andorra donde está pasando estos días rodeado de un manto de nieve blanca y de casi 200 kilómetros de pistas. Tan bien de la buena gastronomía de la zona. Algo que Jorge pudo descubrir de primera mano en Nochebuena y Navidad.

Nochevieja en Brasil

Las playas y las imágenes paradisíacas del paraíso como Maldivas o Punta Cana también son algunos de los destinos más buscados. O incluso Brasil ahora que allí estamos en verano. Precisamente en ese país se encuentra ahora nuestro compañero de deportes Fernando Evangelio.

"Estoy en el litoral del último estado de Brasil, el que está más al sur. Estoy en la costa, en una serie de playas que sirven sobre todo de segunda residencia a gente que vive en el interior. Aquí voy a pasar el fin de año con mi mujer y mi familia.

Es la tercera vez que lo vivimos aquí. La primera fue un shock muy fuerte, supongo que el que vive en Canarias tiene una sensación parecida. Yo soy de Cuenca y allí la Navidad es muy fría, es un choque muy grande, pero también muy bueno", ha contado.

Respecto a las tradiciones, explica que "Brasil es un país de cultura inmigrante. Es tan grande que la realidad del nordeste no tiene nada que ver con la del sur o el interior, según la zona en la que estés cambia mucho. Como hay mucha descendencia italiana y alemana, hay muchas tradiciones comunes. La de comer lentejas el último día del año, por ejemplo, es italiana".

Además, como anécdota ha recordado la tradición que cumplió primera vez que fue a pasar las navidades a Brasil: "Una tradición es saltar siete olas, en el cambio de año, en el paso del 31 al 1 de enero, para dar la bienvenida al año nuevo con buen pie.

Lo hice la primera vez que vine, no recuerdo si me fue bien o no, creo que sí. Este año hay que volver a hacerlo, no puedes venir y no hacerlo".

nAVIDADES EN CASA DE PAPÁ NOEL

Ahora te llevo hasta uno de los sitios que más de moda se está poniendo en los últimos años. Te hablo de Laponia, un lugar extremadamente frío hasta el punto que muchos famosos lo han comprobado en primera persona, como Cristiano Ronaldo.

Tanto él como su familia han visitado este lugar varias veces. Lo hacen, entre otras cosas, porque en Rovaniemi, una de las regiones de Finlandia a la que se puede llegar directamente desde España, vive uno de los personajes navideños por excelencia: Papa Noel.

Alamy Stock Photo Laponia

A esta visita a Papa Noel hay que añadir que también se puede disfrutar de sus increíbles paisajes nevados y las auroras boreales. Un lujo. Quien ha estado en este lugar y sabe mucho de viajes de cinco estrellas es Gustavo Egusquiza, experto en este tipo de destinos.

"Es un lugar remoto que ha sufrido un incremento en el número de turistas por lo exótico y diferente. Entiendo que se haya disparado para aquellos que buscan algo diferente, especialmente en la época de Navidad.

Yo me quedo con las auroras boreales. Poder contemplar esos cielos, con esos colores, es una experiencia única que tiene la posibilidad de vivir en Laponia en esta época del año".