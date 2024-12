Va a la cena de Nochebuena a casa de los abuelos de su novia y terminan llamando a los bomberos: "No venían"

Las cenas de Nochebuena suelen estar llenas de risas, anécdotas y momentos entrañables. Sin embargo, no todas las cenas transcurren con tanta calma y armonía, y a veces, los imprevistos pueden transformar una noche aparentemente normal en una historia de lo más inesperada. Eso es precisamente lo que le ocurrió a la pareja de Anita, cuya divertida, aunque algo caótica, experiencia se ha hecho viral en TikTok.

A través de un vídeo publicado en su cuenta, Anita compartió la surrealista anécdota que vivió su novio en la cena de Nochebuena en casa de los abuelos de ella. La historia, que rápidamente ha capturado la atención de miles de usuarios, relata un incidente que parecía sacado de una comedia, pero que terminó con una visita inesperada de los bomberos.

Según cuenta Anita en su relato, la noche transcurría con normalidad hasta que su novio decidió tomar el ascensor del edificio para dirigirse a la planta donde se celebraba la cena. "Mi novio se quedó encerrado en el ascensor de la abuela", explica en el vídeo. Lo que parecía un pequeño percance se convirtió rápidamente en un problema mayor. El ascensor, viejo y un tanto inestable, no volvió a funcionar como se esperaba, dejando a su novio atrapado en su interior, con el pánico y la incomodidad propias de cualquier situación así.

Alamy Stock Photo Señales en la pared del ascensor que indican que no se permite fumar ni que se admiten más de cinco personas a la vez en este ascensor

Los agentes, que llegaron rápidamente al lugar, se encargaron de comprobar que todo estuviera en orden, pero no pudieron hacer mucho más que asegurarse de que el joven no estuviera en peligro. Sin embargo, el problema seguía sin resolverse: el ascensor seguía atascado, y lo que parecía un asunto menor comenzaba a convertirse en una pequeña crisis navideña.

Terminan llamando a los bomberos

Como si de una película cómica se tratase, la situación siguió complicándose. Anita relata cómo la Policía, al no poder solucionar el problema, optó por llamar a los bomberos. "Cuando vinieron los bomberos, el técnico del ascensor aún no había llegado, así que fueron ellos los que finalmente arreglaron todo", explica. Los bomberos, con su característico profesionalismo y calma, no solo consiguieron liberar al novio de Anita, sino que además arreglaron el ascensor, evitando que el técnico tuviera que intervenir.

Por suerte, y tras un par de horas de tensión, la noche de Nochebuena continuó, aunque con un sabor agridulce para el novio atrapado. Según Anita, a pesar de la situación incómoda, todo acabó bien, y pudieron disfrutar de la cena, aunque seguramente con una buena dosis de anécdotas para contar en el futuro.

La publicación de Anita en TikTok ha cosechado miles de visualizaciones y reacciones. Los usuarios no han tardado en compartir sus propias experiencias o simplemente en comentar lo surrealista que les parecía la historia.

Alamy Stock Photo Persona ciega leyendo braille con el dedo en el panel del ascensor

La historia de Anita y su novio, a pesar de haber comenzado con un percance, refleja también lo imprevisible de las festividades navideñas. Las cenas de Nochebuena, aunque ideales para compartir con los seres queridos, están llenas de pequeños imprevistos que, como bien demuestra esta anécdota, pueden cambiar el rumbo de una velada. Sin embargo, lo que al principio parecía un drama se convirtió en una anécdota que, sin duda, contará con cariño durante muchos años.