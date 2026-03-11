"Lo más relevante es la sugerencia de Koldo de que está dispuesto a tirar de la manta, pero en otro momento y ante un juez, queda muchísimo por saber"

La reciente comparecencia de Koldo García ha estado marcada por una advertencia velada. Según ha analizado Miguel Ángel Riezu, director del Diario de Navarra, en el programa ['La Linterna'] de COPE con Expósito, lo más significativo de la intervención del exasesor ha sido "la sugerencia de que está dispuesto a tirar de la manta, pero en otro momento y ante un juez".

Riezu ha subrayado la idea de que la investigación todavía se encuentra en una fase inicial y que hay muchos detalles por desvelar. En este sentido, el titular elegido por su periódico para la portada del día siguiente refleja esta expectación. "El titular que le damos mañana a esta información en la portada es impaciencia, que queda muchísimo por saber", ha afirmado.

El exasesor ministerial Koldo García

La trama navarra: los túneles de Velate

Uno de los epicentros de la trama navarra son los túneles de Velate, considerados la principal obra pública en la comunidad foral en muchos años. Con una adjudicación de 76 millones de euros, el proyecto ha estado rodeado de polémica. El director del Diario de Navarra ha recordado que "este periódico lleva denunciándolas más de dos años, porque los funcionarios que intervenían allí las han denunciado, y mucho antes de que apareciera el caso Koldo".

El tema del día

En esta adjudicación aparece Servinávar, una "pequeña empresa que no tiene experiencia en estas obras complejas" y que, sin embargo, se quedó con un 15% de la UTE liderada por Axion. Ahora, estas presuntas irregularidades administrativas se enmarcan en un "contexto de presunta corrupción política", según ha explicado Riezu.

La conexión con Santos Cerdán

El foco se sitúa ahora en la relación entre Anchón Alonso, propietario de Servinávar, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Riezu ha detallado el hallazgo de la UCO de la Guardia Civil: un contrato privado firmado por ambos, guardado durante diez años en un maletín. En dicho documento, Alonso le vendía a Cerdán el 45% de la sociedad. Aunque no se elevó a escritura pública, para Riezu "es un contrato que es esencial".

La defensa de Santos Cerdán es que firmó el acuerdo cuando pensaba abandonar la política, por lo que no tendría validez. Sin embargo, el director del Diario de Navarra ha señalado que si los jueces lo consideran válido, demostraría que el número tres del PSOE "era el dueño del 45% de una empresa que participaba en la contratación de obras públicas. Es el cierre del círculo".

Nuevas revelaciones en camino

El periodista ha adelantado que su equipo está ultimando "una información relevante que nos va a revelar la ligazón de Anchón Alonso también en otras tramas de corrupción diferentes". Según Riezu, aunque en la superficie parezcan redes inconexas, "por debajo hay un entramado de sociedades que las relacionan unas con otras". Puedes escuchar el análisis completo en 'La Linterna'.

Mientras tanto, el calendario judicial sigue su curso. La próxima cita a la que tendrá que acudir Koldo será el próximo 28 de abril en el Tribunal Supremo. No estará solo, ya que también han sido citados su exjefe, el exministro José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.