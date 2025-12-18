Antonio Naranjo, analista político, sobre si Koldo y Ábalos colaborarán con la justicia: "Van a ir más lejos porque tienen la sensación de que son la cabeza de turco"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado la situación de José Luis Ábalos y Koldo García en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE', conducido por Carlos Herrera. Según Naranjo, ambos ya han comenzado a mover ficha en los medios de comunicación y tienen la intención de "ir más lejos" y ayudar a la justicia de manera voluntaria en todo lo posible.

'Cabezas de turco' de una trama superior

La sensación que tienen Ábalos y Koldo, según el periodista, es que son "la cabeza de turco de algo que les supera". Naranjo ha explicado que ambos sienten que su implicación procede de "haber atendido las órdenes que les iban dando" desde una trama en la que, defienden, no estaban integrados.

Separación definitiva de Sánchez

Este posicionamiento, sea cierto o no, indica su "plena disposición a separarse definitivamente de Sánchez", según ha afirmado Antonio Naranjo. El objetivo principal de esta estrategia es intentar salvar su propia trayectoria judicial y penal, que el periodista ha calificado como "muy complicada".

En definitiva, los movimientos de José Luis Ábalos y su exasesor no son más que el inicio de una estrategia de defensa. Sus apariciones en medios son una forma de "enseñar la patita" antes de una colaboración más profunda con la justicia para mitigar las graves consecuencias penales que enfrentan.