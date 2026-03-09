"El Mossad siempre tuvo muy claro en Irán que la primera línea de inteligencia seguía siendo el hombre con la gabardina y el sombrero metido en un bar de Teherán"

La inteligencia se ha convertido en la segunda línea de batalla de la guerra entre Israel e Irán, un conflicto marcado por el uso de drones y misiles. Para analizar el poder de los servicios de espionaje, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con el periodista y corresponsal en Oriente Medio Eric Frattini, quien ha desgranado las claves de operaciones que parecen sacadas de una novela.

Frattini considera que la reciente operación en la que 41 altos mandos del gobierno iraní fueron detectados y abatidos en un solo edificio "se estudiará en los manuales de inteligencia". La ha comparado con la sofisticada operación Beber, en la que explotaron simultáneamente en seis países los buscas de miembros de Hezbolá, que habían sido manipulados con explosivo plástico dos años antes.

Una persecución de 24 años

Según el experto, la operación para acabar con el anterior líder supremo, Ali Hamenei, comenzó realmente en 2002. El entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, "tenía un tema ya personal con Hamenei, era un tema obsesivo". Sharon encargó a Mehir Dagam, director del Mossad en aquel momento y uno de los grandes expertos en política iraní, la creación de una unidad especial llamada AMAN con el objetivo de vigilar y encontrar la forma de "poder liquidarlo".

El propio Dagam había iniciado su carrera como khatsa (agente de campo del Mossad) en el Irán del sha Mohammad Reza Pahlaví, lo que le daba un profundo conocimiento del terreno. Finalmente, la operación ha tardado 24 años en culminar con éxito, un ejemplo de la paciencia y la estrategia a largo plazo de la inteligencia israelí.

Infiltración al más alto nivel

La capacidad de infiltración del Mossad ha quedado demostrada, según Frattini, con la rapidez con la que fue eliminado el sucesor de Hamenei. Tras el nombramiento de un líder supremo interino, este "tarda solamente, ocupa el cargo 18 horas, hasta que nuevamente es asesinado por agentes del Mossad". Esto evidencia la vulnerabilidad de la nueva cúpula, incluido el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien afronta un futuro incierto. La elección de Mojtaba Jamenei significa redoblar la visión de su padre.

Mojtaba Jamenei, hijo del Líder Supremo Alí Jamenei

De hecho, el experto ha revelado que ya en mayo de 2025 tenían a Hamenei localizado y con posibilidad de ser eliminado, "solo que en ese momento Trump no estuvo de acuerdo en que se le liquidase", a la espera de un mejor momento o de hacer caer a más objetivos simultáneamente. Las decisiones estratégicas entre líderes mundiales han sido cruciales en el desarrollo del conflicto.

Los líderes de Irán tenían que preocuparse del avance y la penetración que tenía el Mossad en ese momento en Irán"

Frattini también ha abordado el poder de la inteligencia iraní, la cual "fue muy poderosa durante el año 2010". Sin embargo, a partir de 2018, la inteligencia israelí ha logrado neutralizar gran parte de sus operaciones en el exterior, informando a sus homólogos en Europa para desarticular "redes de posibles ataques terroristas cometidos por grupos chiítas". Bruselas incluso da por seguro que Irán se ha quedado sin arsenal, aunque eso no signifique la caída inmediata del régimen.

Members of the Iranian Red Crescent Society (IRCS) rescue teams work at the site of a building damaged in an airstrike in Iran, following the strikes launched by the United States and Israel on February 28, which killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, prompting Iran to retaliate with strikes on Israel and Gulf states.

Humanos, no solo satélites

La clave del éxito del Mossad, según el análisis de Frattini en 'La Linterna', reside en su filosofía. Mientras que "la CIA durante dos décadas decidió que lo más importante para la recopilación de fuentes de inteligencia eran los satélites", el servicio israelí apostó por el factor humano. Esta diferencia de enfoque ha sido determinante en la eficacia de sus operaciones sobre el terreno.

La primera línea del MOSAD en inteligencia seguía siendo el hombre con la gabardina y el sombrero metido en un bar de Teherán"

La prueba más contundente de esta penetración es un dato que, según el experto, "poca gente lo sabe". Desde el año 2002, "Israel, el Mossad israelí, ha matado a más de 45 científicos nucleares iraníes, en el propio suelo iraní". Estos asesinatos no se han cometido con misiles, sino con métodos directos como "envenenamientos, mediante tiros en la nuca, mediante bombas lapa, en pleno atasco de tráfico", lo que ha retardado notablemente el desarrollo del programa nuclear de Irán. La política de resistencia a ultranza frente a Occidente se ve así directamente desafiada por la inteligencia en el terreno.