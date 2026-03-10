Joan Laporta no esquivó ninguna pregunta con Juanma Castaño: "¿La Champions o la independencia de Cataluña?"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expresado sus prioridades en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. Preguntado sobre qué prefiere entre ganar la Champions League o la independencia de Cataluña, Laporta ha sido claro al señalar que su motivación actual está centrada en los objetivos deportivos del club.

Derechos, libertades y una meta "tangible"

Aunque considera que "la independencia siempre la tenemos que tener presente", el expresidente azulgrana ha matizado que prefiere hablar de "los derechos y libertades de Cataluña". Ha añadido que es un tema del que no se debe hablar en exceso para no restarle importancia, ya que "al final, se hace como una cosa que es banal, ¿no?".

En este sentido, Laporta ha supeditado el sentimiento independentista a la relación con el Estado español, afirmando que "en cuanto más nos seduzcan desde el estado, pues nos encontraremos mejor en este estado". Finalmente, ha zanjado el debate al calificar la máxima competición europea como una meta más realista: "Y, por supuesto, la Champions, que la veo mucho más tangible y mucho más posible".