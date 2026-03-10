Obediencia y libertad

Me ha impresionado una historia sencilla que tiene que ver con el arzobispo de Milán, Mario Delpini que, al acercarse su 75 cumpleaños, pidió audiencia al Papa para exponerle las buenas razones que, a su juicio, recomendaban su reemplazo durante el verano de 2026. Todos los obispos son invitados a ofrecer al Papa su renuncia cuando alcanzan dicha edad. Pero el arzobispo milanés no se conformó con ello, sino que pidió al Papa que procediera presto a nombrar su sucesor. El propio Delpini ha contado a sus diocesanos que León XIV escuchó atenta y amablemente sus reflexiones, y al final le comunicó su intención de no aceptar la renuncia, es decir, le pidió que continuara en su puesto. Y ha explicado que, aunque le gusta ser estricto con los plazos, y ha presentado buenas razones para ser relevado, acepta con gusto la decisión del Papa y ya se ha puesto a planificar el próximo año pastoral como si fuera a permanecer todo él al frente de la diócesis de Milán. Eso sí, tiene listo el equipaje para dejarlo en el momento en que el Papa y sus colaboradores lo decidan.

Así, un asunto que suele estar envuelto en conjeturas y cuchicheos goza de claridad ante el pueblo de Dios y, sobre todo, sirve para entender lo que significan la obediencia y la libertad en la vida de la Iglesia. Delpini ha sido franco y ha expuesto sus razones con convicción. El Papa le ha escuchado y, seguramente, con otras buenas razones, le ha pedido que siga sin poner fecha. En lugar de rebelarse o enfadarse, el arzobispo ha dicho que se siente honrado y agradecido por lo que está viviendo en su diócesis. Sabe que no está en su mano decidir ni los tiempos ni las formas, y sabe también que es legítimo tener planes y proyectos para el futuro, pero el que verdaderamente responde y da satisfacción al corazón es el Señor que habla y dispone a través de su Iglesia. Una hermosa lección que no vale sólo para obispos y sacerdotes sino para todos nosotros