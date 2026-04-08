"El mal estado de las carreteras en España nos cuesta 10.000 euros por vehículo al año debido a las averías de media, estamos teniendo daños permanentes"

El pésimo estado de conservación de la red de carreteras en España se ha convertido en un problema estructural que va más allá de la simple incomodidad. La falta de inversión crónica no solo deteriora el asfalto, sino que también impacta directamente en la seguridad vial y en la economía de miles de empresas y particulares. Así lo ha denunciado el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, en una entrevista en el programa 'La Linterna' de Ángel Expósito, donde ha detallado las graves consecuencias de una situación que califica de insostenible y que se puede escuchar en este episodio.

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Un sobrecoste de 10.000 euros al año

Para el sector del transporte de mercancías, el coste es alarmante. Según las estimaciones de la CETM, el mal estado del firme genera un sobrecoste medio de 10.000 euros por vehículo al año debido a las averías. Carmelo González ha sido contundente al respecto: "Estamos teniendo daños permanentes en esos vehículos, y esto es lo que supone la estimación de unos 10.000 euros al año". Este gasto imprevisto, ha añadido, "nos lo comemos" las empresas de transporte, que lo absorben directamente en sus cuentas de resultados sin poder trasladarlo al cliente final de manera inmediata.

Estamos teniendo daños permanentes en esos vehículos"

El impacto económico no se limita a los profesionales. Se calcula que solo en verano, la mala situación del firme provocará un sobrecoste de 270 millones de euros en combustible para el conjunto de los conductores, debido al aumento del consumo y la reducción de la velocidad media. A esto se suma una pérdida de productividad para los transportistas que la CETM cifra "entre un 5% y un 10%", además de penalizaciones contractuales por retrasos en las entregas y la pérdida de facturación por los días que un camión debe permanecer inmovilizado en el taller.

X: @Manuman La Autovía A-4 con baches, desde un camión

La seguridad, en riesgo constante

Más allá de las cifras, la consecuencia más grave es el aumento del riesgo de accidentes. "Se revientan ruedas, pierdes el control de la dirección", ha alertado González. La situación ha llegado a tal punto que muchos camioneros circulan por el carril izquierdo para esquivar un carril derecho que "no es un bache y otro, es un bache continuo". El presidente de la CETM ha subrayado que esta situación pone en peligro la vida de las personas: "La seguridad está llegando a ocasionar accidentes, y eso es daño para los profesionales, daño para las personas, para nosotros, y, incluso, en alguna ocasión, para los que circulan cerca nuestro".

La seguridad está llegando a ocasionar accidentes"

Las averías más frecuentes derivadas de los baches y el firme deteriorado afectan a neumáticos, rodamientos, la dirección y las suspensiones. En definitiva, a todas las partes que articulan el movimiento del vehículo. El resultado es un desgaste prematuro y daños constantes que obligan a reparaciones costosas y a tener los vehículos parados, con la consiguiente pérdida económica que ello implica.

Archivo Cope El último incidente grave se produjo en la Autovía del Noroeste (A6)

Una inversión "ridícula" e insuficiente

Los expertos confirman la magnitud del problema. Según el Instituto de Estudios Económicos, entre 2019 y 2024 el déficit medio de inversión anual en infraestructuras ha sido de 19.000 millones de euros. Solo para reparar los 34.000 kilómetros de carreteras deterioradas harían falta más de 13.000 millones. Ginés de Rousse, catedrático de Economía, ha advertido que el deterioro no es lineal y que, cuanto más se tarda en reparar, mayor es el coste de la intervención.

Frente a este déficit, el reciente anuncio del ministro Oscar Puente de un plan de 629 millones de euros a tres años es calificado de "ridículas, con mayúsculas" por parte del sector del transporte. Los profesionales consideran que estas cifras son insuficientes para revertir años de abandono. El problema de la baja inversión en infraestructuras es una constante, donde a menudo se aprueban ofertas a la baja que no garantizan la calidad, y los presupuestos prometidos no se ejecutan.

Carmelo González ha concluido con una reflexión contundente: "Dinero hay, falta gestión y planificación". Ha recordado que el sector del transporte aporta a las arcas del Estado más de 21.000 millones de euros anuales, y ha reclamado que una parte de esos ingresos se destine a un mantenimiento adecuado. "Menos inauguraciones y más mantenimiento", ha sentenciado, pidiendo atender a la carretera, que mueve el 96% de las mercancías, para evitar riesgos y garantizar la eficiencia de un sector clave para la economía del país.