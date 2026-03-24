"A las víctimas de ETA nos queda esperar a que este Gobierno caiga, a no ser que el objetivo del PSOE sea que, antes de las elecciones, estén todos los asesinos en la calle y ese sea su pacto con Bildu"

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha denunciado en el programa 'El Cascabel' de TRECE la reciente excarcelación de la exjefa de ETA, alias 'Amboto'. En conversación con José Luis Pérez, Portero ha asegurado que "el estado de derecho aplicado por este gobierno socialista" está "destrozando la vida de muchas familias", que asisten impotentes a la salida de prisión de terroristas sin que se cumpla la legalidad vigente.

Portero ha señalado que esta decisión incumple de manera flagrante el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, que exige una "colaboración expresa para esclarecer los asesinatos sin resolver" como condición para acceder a beneficios como el tercer grado. Según el presidente de Dignidad y Justicia, la etarra excarcelada "tiene conocimiento de 36 asesinatos sin resolver" desde que asumió la jefatura de la banda en 1992 y "no ha colaborado en ninguno de ellos".

Un patrón de excarcelaciones

Lejos de ser un caso aislado, Portero ha afirmado que este beneficio se extiende a otros altos dirigentes de la banda. Ha mencionado a etarras como Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', Olarra Guridi, Ainhoa Mujika o 'Kantauri' como ejemplos de "multiasesinos" que "gozan de los mismos beneficios penitenciarios". Esta situación contrasta con la realidad de las víctimas, que todavía esperan justicia para 376 asesinatos sin resolver.

EFE La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', ha salido de la cárcel de Martutene de San Sebastián

Para Dignidad y Justicia, estas excarcelaciones responden a un pacto entre el Gobierno y Bildu. Portero ha sostenido que son "los etarras" quienes "dicen la verdad" sobre estos acuerdos, y no el Ejecutivo. "Ellos están apoyando a un gobierno débil a cambio de, pues eso, ocho votos de sangre", ha sentenciado.

Otegi, en el punto de mira

Portero también ha lanzado graves acusaciones contra Arnaldo Otegi, a quien ha calificado de "asesino material". Ha asegurado que existen "informes de la Guardia Civil que demuestran que Arnaldo Otegi es asesino material de personas", pero que han sido "paralizados" por el Gobierno. Según ha explicado, aunque se argumentó que las causas estaban prescritas, una recomendación del Parlamento Europeo instaba a investigar incluso esos casos.

La justificación oficial para la progresión de grado de 'Amboto' se basa en su participación en "encuentros en la justicia restaurativa", un argumento que Portero ha calificado de surrealista. "¿Qué justicia restaurativa va a llevar a cabo esta individua? No hay arrepentimiento alguno y no hay colaboración ninguna", ha cuestionado.

Europa Press El coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi

El presidente de la asociación ha recordado la dramática situación de muchas víctimas. "Hay que decirle a la sociedad española: oiga, casi la mitad de los asesinatos está sin resolver. Hay familias que no han tenido absolutamente ninguna justicia desde hace más de 50 años, no saben quién asesinó a su familiar y, sin embargo, los asesinos están rondando por las calles", ha lamentado.

Desigualdad y reformas pendientes

Portero ha denunciado un trato de favor hacia los terroristas en detrimento de los presos comunes. Ha puesto como ejemplo la cárcel de Martutene, en San Sebastián, donde "se ha denegado el 100.2 a presos ordinarios porque no hay espacio", mientras sí se concede a los miembros de ETA. Por ello, ha urgido a realizar "modificaciones legales importantes" en el Estatuto de la Víctima, el Código Penal y la Ley General Penitenciaria.

Finalmente, ha recordado que sobre 'Amboto' pesan todavía diez asesinatos por ser juzgados, además de los 14 por los que ya fue condenada, lo que hace todavía más incomprensible su excarcelación. También ha criticado el posicionamiento de la Fiscalía en el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que "hizo mucho daño a las víctimas" al validar las tesis de los terroristas.