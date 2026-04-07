Fotografía cedida por la NASA de una imagen tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han salido este martes de la influencia de la Luna y ya se dirigen hacia la Tierra. La tripulación, compuesta por los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, se prepara para el momento verdaderamente peligroso y crítico de la misión Artemis II, su reentrada y amerizaje, previstos para el próximo viernes. Se han convertido en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

El regreso a la gravedad terrestre

Este hito en su viaje de vuelta se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan pasa de ser atraída por la gravedad de la Luna a estar dominada por la de la Tierra. El centro de control de la misión ha confirmado el momento clave. "Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa", han informado en la retransmisión oficial.

Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa"

Una experiencia histórica y transformadora

Durante su órbita, los astronautas de Artemis II han relatado su paso por el lado oscuro de la luna, una experiencia que les ha dejado una profunda impresión. Este viaje no solo ha sido un éxito técnico, sino también una vivencia que conecta con el recuerdo de Dios que une a los tripulantes, evocando el legado de las misiones Apolo y la profunda emoción que sintieron al contemplar la Tierra desde el espacio.