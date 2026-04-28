Adiós al temblor del párkinson: la innovadora técnica sin cirugía que lo elimina en hora y media

Gestos cotidianos como coger un vaso de agua, peinarse o sujetar el móvil se convierten en un calvario para quienes sufren párkinson o temblores esenciales. Es el caso de José, uno de los más de 200.000 afectados en España, que a sus 65 años y tras más de dos décadas con la enfermedad, ha visto su vida cambiar radicalmente. Un equipo de médicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha logrado eliminar sus temblores en una intervención de hora y media, un éxito que ha devuelto la ilusión a José: "Me encuentro bastante bien, muy contento. Mucha alegría, mucha ilusión, un equipo fantástico".

El caso de José es uno de los 400 éxitos cosechados hasta la fecha con esta revolucionaria terapia. La neuróloga Rocío García Ramos, del Hospital Clínico San Carlos, ha explicado los detalles del procedimiento en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito. La técnica, conocida como HIFU, utiliza ultrasonidos para quemar el punto exacto del cerebro que origina el temblor, logrando que desaparezca en el 90% de los casos.

¿En qué consiste el HIFU?

Según la doctora García Ramos, el HIFU es una "técnica bastante novedosa" que permite "hacer una lesión en el cerebro, en las zonas encargadas del temblor, con ultrasonidos y sin anestesia, sin cirugía, sin quirófano". Se trata, por tanto, de una intervención muy poco invasiva que se realiza desde fuera, marcando un antes y un después respecto a los métodos tradicionales.

Es una lesión cerebral en los circuitos implicados en el temblor, pero desde fuera" Rocío García Ramos Neuróloga del Hospital Clínico San Carlos

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La neuróloga ha destacado la seguridad y precisión del procedimiento, en contraste con las cirugías convencionales. "Antiguamente, pues había que abrir la cabeza, meter en quirófano, etcétera. Y esto, pues es muy limpio, permite hacer una técnica muy precisa y con unos resultados excelentes", ha señalado, subrayando que el perfil de efectos secundarios es "bastante tolerable", siendo la seguridad del paciente lo más importante.

Un procedimiento inmediato y con 24 horas de ingreso

Uno de los aspectos más sorprendentes del tratamiento es que el resultado es inmediato. El equipo médico va subiendo la temperatura gradualmente mientras monitoriza la mejora del temblor. "Cuando alcanzamos temperaturas por encima de 55 grados, que eso ya crea una lesión irreversible en el cerebro, pues ya inmediatamente desaparece el temblor y no tiene efectos secundarios", ha detallado la especialista.

Aunque los pacientes podrían recibir el alta el mismo día, el protocolo del Clínico San Carlos es mantenerlos 24 horas en observación por precaución. "Los dejamos 24 horas por si tienen algún mareo, les molesta un poco la cabeza... y para casa", ha comentado García Ramos sobre este procedimiento postoperatorio.

Perfil del paciente y futuro de la técnica

El tratamiento HIFU destaca por su amplio alcance, ya que "no tiene límite de edad", según ha confirmado la doctora. "Hemos hecho pacientes desde 30 y tantos años hasta pacientes de 90 años, porque es una técnica muy segura". Está indicado para personas con un "temblor importante" que limite su vida diaria y que no hayan respondido al menos a dos fármacos.

Hemos hecho pacientes desde 30 y tantos años hasta pacientes de 90 años" Rocío García Ramos Neuróloga Hospital Clínico San Carlos

OSAKIDETZA (Foto de ARCHIVO)Paciente de parkinsonREMITIDA / HANDOUT por OSAKIDETZAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma10/4/2024

Las principales contraindicaciones son la claustrofobia (ya que el paciente debe estar en una máquina de resonancia), tener implantes metálicos o un cráneo demasiado grueso que impida el paso de los ultrasonidos, algo que se comprueba con un TAC previo. "Quizás esa sea la mayor limitación", ha admitido la neuróloga.

Respecto a su generalización, ya se realiza en "un montón de hospitales de España", aunque requiere una "inversión en equipamiento bastante importante". La doctora García Ramos cree que la clave es instalar estos equipos en centros de referencia para que sean accesibles en todas las comunidades y los pacientes no tengan que desplazarse.