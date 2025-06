Pedro José Gómez, economista: "Muchos países están dedicando la mitad de sus recursos públicos a pagar deuda"

La cumbre de la ONU para la financiación del desarrollo, celebrada en Sevilla, ha reunido a delegaciones de 200 países y a medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey Felipe VI. Durante su intervención, el monarca ha destacado la importancia de preservar los principios de solidaridad y dignidad humana en un contexto geopolítico cambiante. "El tránsito vertiginoso que estamos viviendo hacia una nueva geopolítica no puede ni debe desembocar en una enmienda a la totalidad al mundo del derecho, al mundo de la solidaridad, de la dignidad humana", afirma.

Así, y en el marco de este encuentro, la Conferencia Episcopal Española y las Organizaciones Católicas organizaron una serie de eventos paralelos para subrayar la necesidad de reformas financieras que alivien la crisis de deuda que sufren las poblaciones más empobrecidas. Una de las principales demandas ha sido la condonación de la deuda de estos países, considerada insostenible. Y es que sobre este tema le preguntaba Expósito este lunes en La Linterna a Pedro José Gómez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Economía Internacional y Desarrollo.

El economista ha defendido la condonación de la deuda para los países de renta baja, argumentando que muchos de ellos no tienen capacidad para pagarla sin sacrificar su desarrollo. "Dedicar los recursos al pago de la deuda supone hipotecar todas las otras posibilidades de crecimiento", explicó. Además, señaló que gran parte de este endeudamiento no se debe a decisiones internas, sino a factores externos fuera de su control, como crisis económicas globales o fluctuaciones en los mercados internacionales.

EFE El rey Felipe VI interviene en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo

¿Condonación para todos los países?

Ante la pregunta de Iván Alonso sobre si la condonación debería aplicarse a todos los países pobres o solo a los más necesitados, Gómez matiza que no se trata de una solución universal. "Para nadie es una buena noticia no poder pagar lo que debe. Lo ideal sería que pudieran hacerlo, pero si el pago lleva al colapso económico, las posibilidades de recuperación se reducen", afirmó. El economista abogó por evaluar cada caso individualmente, teniendo en cuenta la capacidad de pago y las circunstancias que llevaron al endeudamiento.

Uno de los problemas más graves, según Gómez, es que muchos destinan más del 50% de sus recursos públicos al pago de la deuda, llegando a superar en algunos casos los presupuestos de educación o salud. "Decisiones tomadas por unos pocos acaban repercutiendo en toda la población, especialmente en los más vulnerables", denuncia.

Respecto a los mecanismos actuales de reestructuración de deuda, el profesor los calificó de obsoletos. "Fueron diseñados para crisis de los 80 y 90, cuando los acreedores eran principalmente organismos internacionales o Estados. Hoy el panorama es mucho más complejo, con más actores privados involucrados". Criticó la falta de un sistema internacional estandarizado para gestionar impagos, similar a las leyes de quiebra nacionales, lo que dificulta las negociaciones.

“Los países ricos ayudamos muy pocos”

Sobre el papel de los países ricos, Gómez fue contundente: "Ayudamos muy poco". Recordó que el compromiso del 0,7% de la renta nacional bruta para ayuda al desarrollo, establecido en 1970, no solo no se ha cumplido, sino que actualmente no se alcanza ni la mitad. "Los datos más recientes muestran un 0,33%, frente al 0,7% prometido". Destacó, además, la paradoja de que las remesas de los migrantes tripliquen la ayuda oficial, o que políticas como las restricciones comerciales perjudiquen más a estos países que los fondos que reciben.

En cuanto a soluciones, el economista planteó tres ejes: fortalecer la recaudación fiscal en los países en desarrollo, combatir la evasión y establecer impuestos globales para desafíos como el cambio climático. "El problema es que la soberanía fiscal sigue en manos de los Estados, y no hay manera de gravar efectivamente a las multinacionales, que trasladan sus beneficios a su conveniencia", lamenta.

La entrevista en La Linterna acaba con una reflexión sobre las desigualdades globales: "Nadie cuestiona que dentro de un país se redistribuya el 35% del PIB, pero a escala internacional, donde las diferencias son mayores, esa redistribución es mínima". Una llamada a la acción en un momento en que, como recordó el rey Felipe VI en Sevilla, la dignidad humana debe ser la brújula de todas las decisiones económicas.