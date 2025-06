Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, defiende condonar la deuda a los países en desarrollo: "La economía está al servicio del ser humano, no al revés”

Todo preparado en Sevilla para acoger la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se celebrará desde el próximo 30 de junio y hasta el 3 de julio. La Iglesia tendrá un papel destacado en esta cita, en el que reflexionará sobre la necesidad de erradicar la pobreza y promover un sistema económico más justo, que pasaría por la condonación de la deuda a los países en desarrollo.

Y es que el 41% de las personas en el mundo no tiene acceso a servicios vitales como agua potable, electricidad, educación o sanidad. Aunque el 80% de la deuda mundial en 2023 procede de países ricos, son los países en desarrollo los que soportan los intereses más altos, hasta doce veces superiores.

En este contexto, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha insistido en 'La Linterna de la Iglesia' que la Iglesia tiene una voz clara en este contexto internacional. “El Papa Pablo VI ya en la encíclica 'Populorum Progressio' afirmaba que toda la Iglesia, en todo su ser, cuando actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre”, siendo necesario para que ese desarrollo sea real, “cambiar el planteamiento de relaciones económicas y comerciales entre el Norte y el Sur”.

El arzobispo hispalense ha abogado por una nueva alianza que incorpore los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, como son la justicia social, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y, especialmente, la equidad intergeneracional y el cuidado de la Creación. “Ayudar a los pobres es una cuestión de justicia antes que de caridad”, ha recalcado.

"la economía está al servicio del ser humano, y no al revés”

Consciente de que no todos comprenden la petición de condonación de la deuda, Saiz Meneses ha explicado los esfuerzos de la archidiócesis andaluza para sensibilizar sobre esta petición. “A través de las diferentes instituciones de acción caritativa y social intentamos promover la difusión y el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque no es fácil”, ha reconocido, al tiempo que ha abogado por “dejar claro que la economía está al servicio del ser humano, y no al revés”.

Saiz Meneses ha subrayado que la condonación de la deuda no es una propuesta improvisada, sino “un clamor que la Iglesia ha defendido en los últimos pontificados”, citando a Juan Pablo II, Benedicto XVI y a Francisco como voces constantes en esa línea. “El pobre puede convertirse en testigo de una esperanza que es fuerte y fiable. Su esperanza sólo puede reposar en Dios, porque no tiene las seguridades del poder ni del dinero”, ha señalado.

“El problema es que los países más pobres no pueden devolver los créditos que han recibido, y su progreso queda ahogado por esa deuda que deben devolver continuamente”, ha advertido.

Unidad en torno a La Macarena: “Errar es humano, perdonar es divino”

Cuestionado por la polémica restauración de la Macarena, el arzobispo de Sevilla pide serenidad y la unión entre los fieles. “Yo creo que mis palabras han sido bien acogidas”, ha afirmado haciendo referencia a un mensaje que publicó en su cuenta de X, en la que puntualizaba que “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.

Ese mensaje buscaba, en sus palabras, recoger tres elementos esenciales: “El error cometido, la necesidad del perdón y el valor de rectificar. La Hermandad ya está rectificando, María Santísima de la Esperanza Macarena nos quiere unidos como hermanos, como hijos suyos”.

De ahí que Saiz Meneses haya pedido a los fieles mirar hacia adelante y centrarse en una restauración “que restaure de verdad y subsane los errores cometidos”. “No podemos quedarnos bloqueados en disputas, iras o revanchas”, ha agregado.