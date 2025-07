Juanma Castaño aclara por qué el Barcelona quiere cerrar cuanto antes el fichaje de Nico Williams: "Los orígenes"

El Barcelona ya ha hecho el fichaje de Joan García para la próxima temporada y ahora está intentando cerrar el de Nico Williams. El ex portero del Espanyol llega al club azulgrana después de unas polémicas semanas tras acabar la Liga. La afición perica culpa al jugador de irse al máximo enemigo después de besar el escudo tras lograr la salvación y no le ha servido el comunicado del nuevo portero del Barcelona diciendo que "Sabía que era el paso que debía dar, pero teniendo en cuenta de dónde venía era complicado. Sí que han sido semanas y días intensos "

FCB El meta catalán ya luce como portero del Barcelona con el que ha firmado su contrato.

Finalmente, Joan García fichó por los culés hasta 2021, con la polémica de qué pasará ahora con el futuro de Ter Stegen. Parece que Szczęsny aceptará la oferta de renovación y continuará una temporada más al menos, y el haber fichado al mejor portero de la temporada parece indicar que el el alemán tendrá que buscar una salida, por la competencia que tendrá y por el alto salario que tiene.

Tras el fichaje de Joan, ahora el Barcelona ha puesto en el punto de mira en Nico Williams. El futbolista del Athletic de Bilbao ya sonó mucho el verano pasado, pero finalmente la operación no se realizó. Ahora, nada más comenzar el verano, Nico habló con futbolistas del Barcelona para que el club supiera que quería fichar por los azulgranas. A partir de ahí, todo parece indicar que los de Flick pagarán los 62 millones de euros de su cláusula de rescisión, algo que podrían hacer esta misma semana según ha contado Helena Condis.

Las palabras de Joan Laporta y Deco, presidente y director deportivo del Barcelona, sobre el interés del club por Nico Williams han provocado el enfado del Athletic de Bilbao. El conjunto vasco llegó a reunirse con LaLiga para pedir que los azulgranas tengan en orden sus compromisos económicos. Ahora, el agente de Nico parece que ha pide al Barcelona la seguridad de que Nico será inscrito y Deco les pide paciencia para poder llegar a esa regla del 1-1, aunque desde el club blaugrana aseguran que Nico podría estar inscrito para el comienzo de LaLiga el próximo 15 de agosto.

juanma castaño y el fichaje de nico williams

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló de las prisas del Barcelona por fichar a Joan García y a Nico Williams, pese a que todavía queda todo el verano por delante: "Es verdad que hay margen de tiempo, hoy es 30 de junio todavía y el mercado se ha acelerado mucho con el Mundial de Clubes, incluso para los que no estaban en el Mundial, como es el Barça, que ha acelerado lo de Joan García y lo de Nico. Estas operaciones muchas veces eran de agosto, de llevar al límite la negociación, pero como se ha ido retransmitiendo desde el minuto uno, ahora el jugador está contra la espada y la pared. Hay dos casos que son complicados. Uno era el de Joan García, que no podía estar con el Espanyol en verano sabiendo que estaba para irse al Barça. Y Nico Williams, que por ser del Athletic, lo mismo, son circunstancias especiales de decir que no puede estar en un ambiente, no digo que los clubes se vayan a tratar mal, pero en un ambiente tenso, sabiendo que voy a cambiar de aires. Creo que eso también lo ha acelerado un poco. Los orígenes de Joan García y de Nico Williams".