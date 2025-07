Las consecuencias de la entrada en prisión de Santos Cerdán para el Gobierno: "Si fuese Sánchez estaría preocupado"

¿Cómo va a afectar la entrada en prisión de Santos Cerdán al Gobierno? Tratamos de analizar esta cuestión en 'Herrera en COPE' con dos voces que conocen muy bien el caso. Son Javier Chicote, jefe de investigación de ABC y Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo.

El primero en intervenir ha sido Javier Chicote, recordando que habló con Santos Cerdán hace 15 días. Intentó verse con él y le dijo que sí "pero después de declarar. El mensaje fue del 18 de junio. Contaba con declarar y quedar en libertad. La estrategia de su abogado fue tremendamente confundida. No estuvo fino porque no puedes llegar al Supremo a decir que esto es una cacería. Ese es el terreno jurídico, no de la política".

¿Cree Chicote que tiene algo que temer Sánchez y el PSOE? Responde que "es una de las tres bombas de relojería que tiene a punto de explotar. Soto del Real no deja de ser una cárcel. Santos Cerdán cobraba 4.000 sueldos netos que ya no cobra, un alquiler que tiene que pagar, una mujer que cobra una prestación y una hija estudiando".

Ayer mismo dice que, un familiar suyo, le decía que no imagina "a Santos Cerdán un verano en la cárcel. De momento, su estrategia es defender su inocencia".

Lo que podrían encontrar en su mail, cuenta, a priori se entiende "que nadie deja en su correo cosas humeantes. Pero son muchos años. Puede haber muchas comunicaciones. Hipotéticas conversaciones con el entorno de Puigdemont. Si se aporta en completo como anexo se podría ver. Santos Cerdán es el negociador con Puigdemont y más allá de esta investigación. Santos Cerdán saben que, si abre la boca, puede tumbar el gobierno él solo. Yo si fuera Sánchez estaría preocupado".

El periodista también cree que "suena a que en otros informes de la UCO puedan salir cosas de la financiación del PSOE. Es una hipótesis más que plausible. Pero quiero ser prudente en este momento de la instrucción. Luego hay otra cosa importante: las cifras no cuadran. Nos queda mucho que saber".

EL ANÁLISIS DEL SUBDIRECTOR DE EL MUNDO: "SE ADVIERTE UN CAMBIO DE TENDENCIA ENTRE JUNTS Y EL PSOE"

El subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, también ha querido analizar este asunto en 'Herrera en COPE'. Al comienzo de su intervención ha indicado que "se advierte un cambio de tendencia entre Junts y el PSOE. No se atisba una ruptura inminente. Pero sí un deterioro progresivo".

¿Y hasta dónde puede llegar ese deterioro? Responde que "el guion de esta película ya lo hemos visto otras veces. Acabamos de ver a la mano derecha del presidente ingresando en prisión. Fíjate lo que pasó con Aldama. Tardó unas semanas en alcanzar un acuerdo y llevar a cabo una confesión integral".

Así, lo previsible es ver "a los principales responsables de la trama alcanzando pactos de conformidad para aliviar su horizonte judicial". Ahora bien, todo aquel que quiera colaborar "tiene que aportar hechos nuevos y acreditarlos".

Esteban Urreiztieta cree que todo esto es la 'NBA de la corrupción' por la "entidad de los protagonistas. Santos Cerdán es mucho más importante para Sánchez que Bárcenas para Mariano Rajoy. Es la NBA de la corrupción porque yo no recuerdo unas pruebas tan incontrovertibles. En el caso Bárcenas vimos anotaciones, SMS... y aquí escuchamos a los protagonistas repartiéndose el dinero en vivo y en directo".

Por último, sobre el papel de Zapatero en todo este asunto, recuerda que "el pasado domingo fue Zapatero el que se reunió con Puigdemont. Para pedirle a Junts que no hiciera sangre y trasladarle su confianza en que Santos Cerdán iba a explicarlo todo. Cabe preguntarse todas las actividades que hemos visto que ha desarrollado Zapatero; presentando a Maduro como un demócrata, realizando viajes a China.... falta por saber cuál ha sido la contraprestación de todos estos servicios".