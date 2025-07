Un ingeniero de Madrid descubre un detalle dentro de los móviles de Apple, les demanda y gana 110 millones de euros

En una entrevista concedida al programa La Linterna de COPE, Álvaro López-Medrano, CEO de la empresa madrileña TOT Power Control, reveló cómo su compañía logró una victoria histórica contra Apple. Un jurado en Delaware (Estados Unidos) falló a favor de la firma española, ordenando al gigante tecnológico pagar 110 millones de dólares por infringir una patente relacionada con el control de potencia en los chips inalámbricos de los iPhone y iPad.

La historia, sin embargo, no comenzó en los tribunales, sino en las aulas de la Universidad Politécnica de Madrid. López-Medrano, ingeniero de telecomunicaciones con formación en ingeniería espacial, aplicó conocimientos propios del control de satélites y aviones a un problema hasta entonces ignorado en la telefonía móvil: la gestión eficiente de la potencia en las redes 3G. "Los móviles pedían más energía de la necesaria, lo que saturaba las redes. Es como si en un restaurante todos gritasen a la vez y nadie se entendiera", explicó durante la entrevista.

Batalla legal con Apple

A principios de los años 2000, TOT Power Control intentó convencer a fabricantes y operadoras de que su tecnología resolvía un problema crítico. Firmaron acuerdos puntuales, pero la industria no reaccionó hasta que, hacia 2011-2012, el colapso de las redes por mala gestión de potencia se hizo evidente. "Lo que predijimos en 2005 ocurrió, pero en lugar de licenciar nuestra patente, empezaron a infringirla", señaló López-Medrano.

Alamy Stock Photo Logo de Apple

Fue entonces cuando la empresa cambió de estrategia. De dedicarse a desarrollar soluciones técnicas, pasó a defender su propiedad intelectual en los tribunales. La demanda contra Apple es solo la punta del iceberg: también han litigado contra Samsung, Vodafone, Huawei, Xiaomi y operadoras como AT&T y T-Mobile. "No era el plan inicial, pero una patente solo tiene valor si estás dispuesto a defenderla", afirma

110 millones de euros

Pilar García de la Granja, periodista económica de La Linterna, preguntó si TOT Power Control había abandonado la innovación para centrarse en pleitos. López-Medrano lo negó: "Nuestro caso hasta se estudia en escuelas de negocios como ejemplo de cómo la propiedad intelectual puede ser una palanca de crecimiento". Según el ingeniero, hay tres formas de monetizar una patente: cobrar royalties, venderla o litigar cuando es copiada. "Paradójicamente, que te la roben demuestra su valor", añade.

El CEO también desmitificó la idea de que las pequeñas empresas no puedan enfrentarse a los gigantes. "El problema es el coste, pero si encuentras financiación, puedes contratar bufetes igual de buenos que los de ellos". De hecho, el juicio contra Apple se financió mediante litigation funding, un modelo donde inversores cubren los gastos legales a cambio de un porcentaje de la indemnización.

Alamy Stock Photo Tienda de Apple en Hong Kong

Un precedente contra la impunidad tecnológica

La victoria en Delaware no es la primera de TOT Power Control. En 2021, llegaron a un acuerdo confidencial con Vodafone en Reino Unido, y en España mantienen un litigio contra Huawei pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. "Apple es el caso más mediático, pero el problema es sistémico: las grandes tecnológicas asumen que es más barato infringir patentes y pagar multas que negociar licencias", denunció López-Medrano.

El fallo, además, podría tener repercusiones globales. La patente en cuestión no solo afecta a dispositivos móviles, sino también a infraestructuras de telecomunicaciones. "Nuestra solución optimiza tanto los terminales como las antenas", aclaró el CEO. Esto explica por qué operadoras como AT&T y fabricantes como Nokia o Ericsson también están en su punto de mira.

Más sobre tecnología El truco de WhatsApp con el que podrás liberar espacio de tu móvil sin apenas esfuerzo: poca gente lo conoce

Paciencia y fe en la tecnología

Ante la pregunta de Ángel Expósito sobre qué consejo daría a otras pymes, López-Medrano fue claro: "Hay que creer en lo que haces y armarte de paciencia. Nosotros tardamos 15 años en ver resultados". También destacó la importancia de proteger las ideas desde el principio. "Si no patentas, no existes. Y si no estás dispuesto a defender tus patentes, mejor no pierdas el tiempo".

La historia de TOT Power Control resuena especialmente en España, donde el I+D suele quedar eclipsado por la falta de financiación. "Demuestra que con talento y persistencia, incluso una empresa de Madrid puede cambiar las reglas del juego", concluyó Expósito. Mientras, López-Medrano bromeó: "Ahora todos me preguntan lo mismo, pero lo más emocionante fue enterarme de que Ángel quería entrevistarme. Soy oyente suyo desde hace años".