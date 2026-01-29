Salvador Martín, economista, sobre la subida del SMI: "Va a afectar a las pymes, que tendrán que ajustar los trabajadores o el número de horas"

El Gobierno ha acordado con los sindicatos una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1%, elevándolo hasta los 1.221 euros. Este pacto, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, deja fuera a la patronal CEOE, que ha rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz a pesar de los incentivos fiscales planteados.

Desde el Ejecutivo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que no han "escatimado en esfuerzos para recuperar el diálogo social". Sin embargo, ha descartado someter a la mesa de diálogo social una propuesta fiscal que "ha sido previamente calificada de trilero y intervencionista", en alusión a las críticas de la patronal.

Las pymes, las grandes afectadas

En el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, el jefe del servicio de estudios del Consejo General de Economistas de España, Salvador Martín, ha analizado las consecuencias de esta medida. El experto advierte que las pymes son las "más afectadas" porque, a diferencia de las grandes empresas, deben afrontar este incremento de costes sobre sus márgenes.

Alamy Stock Photo Una imagen abstracta y borrosa de un camarero sirviendo mesas en la calle de Cádiz.

"Si hay un incremento continuado del salario mínimo interprofesional que le va a afectar a los márgenes y esos márgenes no los va a poder repercutir, pues oye, tiene que ajustar por algún lado", ha explicado Martín. Este ajuste, señala, podría traducirse en "ajustar el número de horas o ajustar un poquito los trabajadores", afectando a sectores intensivos en mano de obra como la hostelería y el comercio. Para entender mejor las diferencias salariales, el INE confirma que el sueldo más frecuente en España sigue lejos del SMI.

La directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha aportado el dato de que "el año pasado, en el 2023, 2.100 pequeños comercios y pequeños negocios cerraron al mes", una cifra que refleja la presión sobre las empresas con menos de diez trabajadores por la subida de impuestos y costes laborales.

Paradójicamente, quien más va a sufrir, van a ser los que teóricamente se les quiere ayudar"

Soluciones más allá del 'café para todos'

Salvador Martín ha sido muy crítico con aplicar una medida homogénea para toda la economía: "No se puede hacer un café para todos, cada empresa es un mundo, cada sector es un problema". En su lugar, ha propuesto "buscar soluciones como un traje a medida para cada tipo de sector", dejando margen a la negociación colectiva. Muchos expertos aseguran que debería haber un salario mínimo por comunidad autónoma.

Alamy Stock Photo Trabajador de la construcción en españa

El economista considera que "paradójicamente, quien más va a sufrir, van a ser los que teóricamente se les quiere ayudar". Por ello, sugiere alternativas como "bajarle las cuotas a la seguridad social" a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados para no incrementar el coste para las empresas. El debate se centra en qué pasará con la nómina de todos los trabajadores si el Gobierno sube el SMI.

Si subes el precio de algo, no te extrañe que no se use tanto"

Martín ha recordado un principio básico de la economía: "Si subes el precio de algo, no te extrañe que no se use tanto. Eso lo estudiamos en las facultades". A su juicio, aunque el empleo agregado no caiga, sí se producirán ajustes en "el número de horas de trabajo". Finalmente, tanto Martín como García de la Granja han advertido del riesgo de que el SMI, pensado como un salario de entrada, "se está convirtiendo en el salario más habitual", empobreciendo y cortando la progresión de muchos trabajadores.