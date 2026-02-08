Santi Cañizares sentencia a Corberán tras la derrota frente al Real Madrid y antes de jugársela ante el Levante: "A ver lo que aguanta..."

El Valencia CF afronta un partido crucial este domingo contra el Levante UD, un derbi de la ciudad que llega en un momento de máxima tensión. En el programa Tiempo de Juego, el exfutbolista Santi Cañizares ha analizado la delicada situación del club, especialmente la del entrenador, Carlos Corberán, cuya continuidad está en entredicho.

La figura de Corberán, cuestionada

Pese a que Corberán cuenta con "toda la confianza" del propietario, al que describen como "el último experimento de la propiedad", Cañizares ha puesto en duda su estabilidad. El exportero advierte de que la situación puede cambiar drásticamente en cualquier momento.

El análisis de Cañizares es contundente al señalar que, con una gestión tan volátil, el respaldo actual puede no significar nada. "Los acontecimientos en fútbol con una propiedad tan inestable se suceden en cualquier momento, y cualquier sorpresa puede pasar", ha afirmado. Además, ha añadido que el descontento es palpable entre los aficionados.

Para el público, según ha explicado el exguardameta, es evidente que el proyecto no funciona. "Lo que es evidente es que ya para el público [...] Corberán no parece encontrar la solución de este equipo", ha sentenciado, dejando en el aire la pregunta de cuánto tiempo más podrá aguantar en el cargo.

Un derbi a vida o muerte

El partido, que se disputará el domingo a las 18:30 horas en el campo del Levante, es a vida o muerte para ambos. Perder contra el rival de la ciudad siempre "deja huella", y en esta ocasión los puntos son vitales para escapar de la parte baja de la clasificación.

Actualmente, el Valencia es cuarto por la cola con 23 puntos, solo cinco más que el Levante, que es penúltimo. La situación podría agravarse, ya que el Rayo Vallecano, con 22 puntos, tiene un partido pendiente contra el Oviedo que podría empujar al Valencia a la zona de descenso antes incluso de jugar el derbi.