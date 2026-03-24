"Es la primera gran noticia que tienen los autónomos en siete años y ocho meses, los que facturen menos de 85.000 euros al año no tendrán que pagar el IVA"

El decreto de medidas fiscales antinflación, que contempla la rebaja del IVA de carburantes, luz y gas al 10%, será convalidado en el Congreso con el apoyo de Junts. El partido ha condicionado su voto a favor a una exigencia clave: que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que pagar el IVA. Así lo ha confirmado la portavoz de la formación, Míriam Nogueras, en TV3, asegurando que el Gobierno ya se ha comprometido en privado a aceptar su iniciativa para los autónomos.

El jueves simplemente tienen que hacer público aquello que a nosotros ya nos han dicho en privado"

Nogueras ha explicado que esperan que el Ejecutivo haga oficial el acuerdo próximamente. "El jueves simplemente tienen que hacer público aquello que a nosotros ya nos han dicho en privado, que quieren trasponer esa directiva para que los autónomos tengan un poco más de aire en un momento de crisis como el que sufrimos", ha declarado, confirmando así el "sí" de su formación a las medidas del real decreto.

EFE La diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c)

Una directiva europea forzada por Junts

Esta medida, celebrada como una victoria para los trabajadores por cuenta propia, ha sido analizada en el espacio 'Clases de Economía' de 'La Linterna' por la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. La economista ha señalado que "es la primera gran noticia que tienen los autónomos en siete años", destacando que no se trata de una concesión gratuita, sino de la trasposición de una directiva europea que el Gobierno de España se había resistido a aplicar.

Es la primera alegría seria que se llevan en 7 años y 8 meses los autónomos en este país"

Según García de la Granja, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrentaba a una denuncia de Bruselas en los tribunales por no haber implementado antes esta normativa. "Montero se empeñó en que no para no darle una ventanita de aire a los autónomos", ha explicado. Finalmente, ha sido la presión de Junts en la negociación del decreto la que ha forzado al Gobierno a sacar adelante la medida, un alivio que podría compensar la pérdida de ingresos por bajar el IVA. "De verdad te digo, es la primera alegría seria que se llevan en 7 años y 8 meses los autónomos en este país", ha sentenciado la experta en los micrófonos de COPE, donde ha analizado cómo en Europa han sido los ciudadanos quienes han afrontado la extraordinaria subida de precios energéticos.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Varapalo al registro horario de Yolanda Díaz

En otro orden de cosas, el nuevo registro horario que plantea el Ministerio de Trabajo no parece tener visos de salir adelante. El Consejo de Estado ha solicitado este mismo miércoles a la ministra Yolanda Díaz que abandone la idea. El organismo consultivo asegura en su dictamen que implantar esta medida tendría un coste para las pymes de 867 millones de euros, una cifra que dificulta su viabilidad y que obliga al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a hacer equilibrios para defenderla.