La inflación se ha situado en el 2,3% en enero, según los últimos datos confirmados por el INE, que moderan en seis décimas el dato de diciembre. Esta bajada se explica, en gran medida, por el abaratamiento de la electricidad y los carburantes. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, permanece anclada en el 2,6% por tercer mes consecutivo, una señal de persistencia en la subida de precios.

La cesta de la compra no da tregua

A pesar de la moderación del índice general, llenar la nevera sigue costando cada vez más. Productos básicos como los huevos han experimentado una subida del 30%, las frutas y hortalizas un 12% y el café un 13%. Este encarecimiento generalizado provoca que, tal y como refleja la realidad de muchos consumidores, la bolsa del supermercado sea cada vez más menguante. Otros servicios como la tasa de basuras o el transporte de pasajeros también han registrado repuntes significativos de hasta el 26%.

El ‘efecto escalón’, al descubierto

En el programa 'La Linterna' de COPE, la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha desgranado las claves de esta aparente contradicción. La experta ha señalado que la bajada del IPC tiene truco. "No es que la luz haya bajado, lo que ha pasado es que el año pasado subió muchísimo en enero", ha explicado Gómez, recordando que en 2023 el IVA de la luz pasó del 10% al 21%.

Este año, la subida ha sido del 3,7%, una cifra muy inferior en comparación, lo que provoca una distorsión estadística. "Al final es un poco espejismo, ¿no? Porque, efectivamente, no solo los precios siguen subiendo, sino que esa rebaja que vende el Gobierno se debe al efecto escalón, es decir, que el año pasado subió mucho más", ha sentenciado la periodista en sus 'Clases de Economía'.

Previsiones poco optimistas para 2024

La mirada a futuro tampoco invita al optimismo. Desde Funcas, la economista sénior María Jesús Fernández ha advertido que la moderación de los precios será un proceso lento. "Nuestra previsión es que el descenso a lo largo de este año sea muy lento y no se sitúe en ningún momento por debajo del 2%", ha afirmado.

Esta previsión mantiene a España en una situación delicada, especialmente si se compara con sus socios europeos. Actualmente, la inflación media en la eurozona ya se encuentra en el 1,7%, un objetivo que, según los expertos, nuestro país tardará en alcanzar a lo largo de 2024.