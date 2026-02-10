El coste de la vida en España ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente al bolsillo de miles de familias. Así lo ha explicado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en la sección 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', donde ha descrito una realidad palpable para muchos ciudadanos: la pérdida de poder adquisitivo en las compras más básicas. “Llevamos cinco años en los que ir al supermercado es la bolsa menguante, llevas 20 euros y cada vez hay menos cosas”, ha sentenciado.

Los datos respaldan esta percepción. Según el reciente Informe de Gastos del Consumidor 2026 elaborado por la plataforma Roams, el gasto medio anual de los hogares españoles en servicios básicos alcanzará los 21.938 euros este año. Esta cifra supone un notable incremento de 1.345 euros respecto a 2025 y consume ya el 66,53% del salario medio, dejando un margen casi nulo para el ahorro.

Alamy Stock Photo Frutas y legumbres vendidas en el mercado de Triana, que es uno de los barrios populares de Sevilla.

El 66% del salario, para gastos básicos

El informe detalla que, hace solo un año, el desembolso era de 20.593 euros, lo que equivalía al 62,52% del sueldo. Este salto de cuatro puntos porcentuales en apenas doce meses evidencia un encarecimiento generalizado que merma la capacidad económica de las familias. La situación se ha vuelto especialmente asfixiante para aquellos que no tienen una vivienda en propiedad.

En el caso de los hogares que viven de alquiler, la presión es todavía mayor, con un gasto medio que asciende a 22.538 euros anuales, el 68,3% del salario. Para las familias con hipoteca, el gasto se sitúa en 21.338 euros, casi el 65% de sus ingresos. Esta tendencia, según recoge el estudio, “estrecha cualquier posibilidad de ahorro”.

La vivienda se 'come' más de la mitad del presupuesto

La vivienda se consolida como el principal componente del gasto familiar, explicando más de la mitad del presupuesto esencial. El pago medio de una hipoteca asciende a 9.585 euros anuales, a los que se suman 1.260 euros de comunidad, mientras que el alquiler alcanza los 12.044 euros al año. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con medidas para regular el mercado.

Europa Press Un joven pasa por una oficina de redpiso con ofertas de pisos del alquiler

Junto a la vivienda, la cesta de la compra es la segunda gran partida, con un gasto medio de 4.097 euros anuales. Pilar García de la Granja ha sido contundente al respecto: “La comida, está imposible”. Una afirmación que refleja la percepción generalizada del encarecimiento de los alimentos.

Ahorrar, una misión imposible en algunas provincias

El escenario es especialmente preocupante en ciertas zonas del país. En Islas Baleares, los gastos básicos se llevan el 99,22% del salario de una pareja con hipoteca. En Málaga (89,01%), Gipuzkoa (88,1%) y Barcelona (92,02%), el margen para ahorrar también es prácticamente inexistente.

En el extremo opuesto, provincias como Cáceres, Ciudad Real y Jaén siguen siendo más asequibles, pero no escapan a la tendencia alcista. El estudio de Roams señala que “incluso en las más baratas, el nivel de vida aprieta más y obliga a las familias a destinar más dinero a lo esencial”.

Los suministros energéticos también han aumentado su peso, con una factura media de 690 euros en electricidad y 522 en gas. Por otro lado, los gastos en transporte (1.056 euros en combustible y 279 en transporte público) son un pilar básico para los trabajadores. Problemas recientes en la red, como la huelga de trenes que finalmente fue desconvocada, demuestran la dependencia del sistema, con viajeros buscando rutas alternativas para llegar a sus trabajos y la vista puesta en las carencias de la infraestructura.

A estas cifras se suman otros gastos fijos como los impuestos locales (484 euros), el agua (218 euros), telefonía (435 euros) o el seguro del coche (480 euros). Finalmente, las partidas destinadas a ropa, material escolar, ocio y cultura suman más de 2.236 euros anuales, completando un panorama económico que exige a las familias españolas una gestión cada vez más ajustada de sus presupuestos.