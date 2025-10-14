Pilar García de la Granja, sobre la subida de la cuota de autónomos: "Hay 3 millones en España y el Gobierno sin presupuestos les pega un sablazo más"

El Gobierno ha propuesto una nueva subida de las cuotas de autónomos para el próximo año. La medida, planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contempla un incremento de entre 17 y 206 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Este nuevo sistema de cotización ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde se ha puesto de manifiesto el profundo malestar que ha generado en el colectivo.

Las asociaciones de autónomos han rechazado frontalmente la propuesta. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido contundente al calificarla como un auténtico sablazo a los autónomos, asegurando que "no va a contar ni mucho menos con el aval de ATA". Según Amor, los autónomos "ya pagan bastante a la seguridad social para lo que reciben" y ha advertido en otras ocasiones que con la propuesta del Gobierno, la mitad de los autónomos en España pagaría hasta 2.000 euros más de cotización en los próximos tres años.

En 'La Linterna', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado el contexto de esta medida. 'El gobierno, que no tiene presupuestos, quiere ingresar más como sea, y eso significa subir los impuestos a todo el mundo, todo el tiempo, todo el rato', ha explicado. García de la Granja ha recordado que en España hay algo más de 3 millones de autónomos, un colectivo que volverá a verse afectado por la presión fiscal, en un momento en que los autónomos pagarán 1.000 millones más en cotizaciones en 2025 y se enfrentan a un sector complicado donde es difícil encontrar personal.

La colaboradora de COPE ha coincidido con el presentador Ángel Expósito en que la situación es asfixiante, afirmando que 'no hay manera de que te dejen respirar'. Esta subida se suma a las dificultades que ya experimenta el sector, donde muchos trabajadores por cuenta propia, como denunciaba el camionero autónomo Antonio, ven mermada su capacidad adquisitiva frente a los asalariados mientras afrontan una carga impositiva cada vez mayor.