Lucía Amoruso, neurobióloga: "Hablar varios idiomas es tan importante como una dieta saludable o realizar ejercicio físico, no solo nos permite vivir más, sino con mejor calidad"

Un revelador estudio con datos de 27 países europeos y más de 86.000 personas ha concluido que hablar varios idiomas ayuda a retrasar el envejecimiento y a proteger la salud cerebral. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, la neurocientífica Lucía Amoruso, una de las autoras principales de la investigación, ha explicado que el multilingüismo actúa como un escudo contra el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Un gimnasio para la mente

Según Amoruso, el multilingüismo funciona como un gimnasio mental que no solo activa las redes cerebrales del lenguaje, sino que va mucho más allá. "Estimula sistemas de control ejecutivo, atencionales y de memoria, que son claves para la flexibilidad cognitiva", ha detallado la experta del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje.

Esta estimulación constante genera nuevas conexiones cerebrales, un fenómeno que demuestra la gran plasticidad del cerebro. La neurocientífica ha subrayado que esta capacidad se mantiene durante toda la vida, por lo que "incluso empezar en la mediana edad o más tarde a hablar un nuevo idioma puede ser beneficioso".

Foto de archivo Dos personas hablando en la calle

El doble de protección

La investigación ha revelado que las personas que viven en países donde se habla más de una lengua "muestran aproximadamente el doble de protección frente a aquellas que viven en países donde solo se habla una". De hecho, según el estudio, el monolingüismo no solo protege menos, sino que pone a la persona en "riesgo de un envejecimiento acelerado", mientras que los beneficios de aprender otros idiomas aumentan con cada nueva lengua que se domina.

La magnitud y consistencia de los hallazgos sorprendieron a los propios investigadores. Amoruso ha señalado que el efecto protector del multilingüismo "se mantuvo incluso después de controlar por un montón de factores de diferencias sociales, económicas y culturales entre los países", lo que sugiere que se trata de un fenómeno "fuerte y generalizado".

Hablar varios idiomas es tan importante como una dieta saludable o realizar ejercicio físico" Lucia Amoruso Neurocientífica

Un asunto de salud pública

Estos hallazgos cobran especial relevancia ante el previsible aumento de la población envejecida en Europa durante los próximos 30 años debido a la baja natalidad. En este contexto, "identificar este tipo de factores protectores, como el multilingüismo, una dieta saludable o realizar ejercicio físico, es tan importante porque no solo nos permiten vivir más, sino con mejor calidad de vida", ha afirmado la neurobióloga.

Vivir más tiempo no significa tampoco vivir mejor" Lucia Amoruso Neurocientífica

Por todo ello, la experta defiende que aprender idiomas debería dejar de ser visto únicamente como una cuestión cultural o educativa para ser tratado como un tema de primer orden en prevención. Es fundamental, ha concluido, poner el foco en estos factores y llevarlos a la práctica mediante "políticas tanto educativas como de salud pública".

El programa también ha contado con el testimonio de Pedro Rodríguez, un joven español de 22 años que habla nueve idiomas y que confirma desde su experiencia estos beneficios. Como profesor de idiomas, ha asegurado que la edad no es un impedimento y que sus alumnos de edad más avanzada "están súper frescos mentalmente", demostrando que el aprendizaje es un "reto cognitivo" que mantiene el cerebro activo a lo largo de la vida.