Encuentran los orígenes del fenómeno Mickey Mouse en España y reviven el fenómeno que se vivió en 1935: "La magia no se apaga, se reinventa"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha viajado a los años 30 en España para contar la historia detrás del primer club de Mickey Mouse. En un país marcado por el desplome de Wall Street, un ratón llamado Mickey Mouse llegó a las pantallas para traer optimismo. Noventa años después, en Málaga, dos jóvenes, Jon Valera y Elena Pérez, han revivido esa chispa con Mickeymanía, un club de fans que une la pasión por Disney con la solidaridad.

Un descubrimiento histórico en los archivos

Todo comenzó cuando Jon, licenciado en Comunicación Audiovisual, y Elena, ilustradora, decidieron en 2021 lanzar su proyecto personal. Su objetivo era rescatar la historia de la animación y vincularla con Málaga. Buceando en archivos históricos sobre la llegada de Disney a España, encontraron algo inesperado: en 1935, la editorial Molino de Barcelona no solo lanzó la revista Mickey, sino que creó un club para sus lectores.

Instagram: mickeymania.es Jon Valera y Elena Pérez, durante un evento de Mickeymania en Málaga

La sede de aquel primer club, fundado el 29 de junio de 1935 por nueve jóvenes de la familia Huelin, estaba en la calle San Lorenzo número 9 de Málaga. Esta casualidad fue la señal que necesitaban. Inspirados, decidieron refundar la asociación, tal y como se ha hecho con otros personajes de la factoría, como una entidad cultural para toda España. "Como sabíamos que aquí en España había habido un club hace 90 años, nos preguntamos, ¿por qué no recuperamos esa historia?", explica Jon sobre su afán por rescatar "la relación de Disney con España".

De la nostalgia a una comunidad solidaria

El proyecto no es solo un acto de nostalgia, sino un puente entre el Mickey de 1928 y los dibujos que llegaban a los cines españoles. Para Jon, la chispa saltó en su infancia, marcada por los VHS de Disney y una visita a Disneyland Paris en 1994 que, como le ha ocurrido a otros visitantes del parque, le marcó para siempre. Puede leer más sobre una de estas historias en este enlace de cope.es. Hoy, la asociación cuenta con más de 250 socios en todo el país.

Estarían orgullosos" Jon Valera Uno de los impulsores del proyecto Mickeymania

El escenario para constituir esta primera agrupación de fans de Disney en España fue la Comic Con de Málaga. Al preguntarles qué pensarían aquellos pioneros de 1935, Jon Valera cree que lo verían como algo "fascinante". "Si lo pudiesen ver, creo que estarían orgullosos", asegura, convencido del valor de reunirse en torno a una pasión compartida que sigue muy viva.

Un legado que se reinventa

Historias como esta demuestran que la magia no se apaga, se reinventa. Jon y Elena no solo han revivido un club, sino que han creado una comunidad que fomenta el talento español. Al final, Mickey Mouse, un personaje del que aún se descubren curiosidades, no es solo un dibujo; es un recordatorio de que, con optimismo, unos personajes pueden unir generaciones.