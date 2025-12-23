Pilar García de la Granja, sobre el nuevo abono de transporte: "Tú vives a una hora de tu lugar de trabajo, pero los trenes de cercanías y media distancia hay que irlos empujando detrás"

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado una de sus medidas estrella: el nuevo abono transporte único. Con un coste total de 371.001.000 de euros, esta iniciativa permitirá a los ciudadanos viajar por 60 euros al mes en servicios de Cercanías, Media Distancia y autobuses de largo recorrido por toda España a partir del próximo 19 de enero.

Este abono único permitirá viajar de forma ilimitada y combinar distintos medios de transporte entre comunidades. La medida, analizada en 'La Linterna' de COPE, también contempla que a los menores de 26 años les costará la mitad, según se puede consultar en las condiciones del nuevo abono transporte.

Críticas a la falta de inversión

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha ofrecido su análisis junto a Rubén Corral, reconociendo que, si bien es probable que mucha gente lo necesite de verdad y pueda mejorar la movilidad, la principal crítica se ha centrado en la falta de inversión.

Tú vives a una hora de tu lugar de trabajo, pero los trenes de cercanías y media distancia hay que irlos empujando detrás" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

EUROPA PRESS Delicias, tren, AVE, Cercanias, via tren, estación, RENFE, vagón tren, media distancia,

La segunda reflexión de la experta se centra en la infraestructura. Inspirado en modelos como el de Alemania o Austria, este abono necesita una red eficiente para generalizar su uso, pero como ha explicado la experta, se puede confirmar que los servicios cubiertos no incluyen la alta velocidad. "En España eso es muy complicado, porque los trenes de cercanías y de media distancia, pues, prácticamente, hay que ir soplando o empujando detrás", ha afirmado.

Subvenciones en una economía "como un tiro"

García de la Granja también ha cuestionado la coherencia de lanzar nuevas ayudas. "Para ser un país cuya economía va como un tiro, todas las semanas encontramos nuevas subvenciones, y a mí eso me llama poderosamente la atención", ha señalado. En este sentido, ha puesto en duda la necesidad de la ayuda para ciertos colectivos con una pregunta directa.

Pregúntale a alguien de 26 años, ¿yo por qué le tengo que pagar el autobús?" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

Esta reflexión sobre las ayudas continuas se produce cuando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que la economía española crece, pero a un ritmo menor, con un avance del 0,6% en el tercer trimestre. García de la Granja defiende que "parece de sentido común que todo el mundo que tenga un salario se pague" su propia movilidad sin depender de subvenciones.