Pilar García de la Granja, experta económica: "Si quieres aliviar el bolsillo de los contribuyentes, hubieras deflactado la inflación del IRPF"

En las 'Clases de Economía' de 'La Linterna' de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado la inacción del Gobierno ante la subida de precios. La economista considera que si el Ejecutivo quisiera realmente ayudar a los ciudadanos, habría tomado medidas sobre el IRPF para compensar la inflación acumulada.

La 'montaña rusa' de los mercados

A pesar del respiro en los mercados, con el IBEX 35 subiendo más de un 3% y la caída del petróleo Brent por debajo de los 90 dólares, la confianza no es plena. Pilar García de la Granja describe la situación como estar en una 'montaña rusa gigante' con 'mercados histéricos y bipolares', donde la inestabilidad geopolítica impide hacer proyecciones razonables de costes.

Esta bajada del crudo, sin embargo, no se refleja en las gasolineras, donde el litro de gasolina sin plomo 95 se paga de media a 1,67 euros y el diésel a 1,79 euros. La razón es que el precio se fija por coste de reposición, lo que significa que las bajadas tardan más en llegar al consumidor. El analista energético Roberto Cabero apunta a la 'falta de competencia' en toda la cadena de suministro como un factor que agrava la situación.

Sectores al límite: campo y transporte

No podemos seguir soportando más gastos de guerra"

Teresa, conductora, es optimista con el precio de la gasolina en Logroño

Los sectores primarios denuncian una situación insostenible. Los ganaderos y agricultores afirman que el gasóleo agrícola ha subido un 40% y lo califican de 'subida especulativa', como ha expresado Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla y León: "No podemos seguir soportando más gastos de guerra". Como protesta, unos 2.500 agricultores han bloqueado un centro logístico en Valladolid y anuncian nuevas tractoradas en Madrid.

Por su parte, los transportistas también alertan de que la subida del combustible, que supone cerca del 40% de sus costes, tensiona su actividad hasta el punto de trabajar a pérdidas. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías, ha reclamado medidas urgentes a la administración. De no actuar, el sector no descarta un paro general si los precios de la gasolina y el diésel siguen subiendo.

El Gobierno, en el punto de mira

Si quieres aliviar el bolsillo de los contribuyentes, hubieras deflactado la inflación del IRPF"

Ante este escenario, la pregunta es qué hará el Gobierno. Pilar García de la Granja se ha mostrado escéptica y cree que 'no van a hacer nada' porque, según explica, Hacienda es la principal beneficiada al obtener 'ingresos de forma extraordinaria'. La experta recordó que, como ocurrió con la guerra de Ucrania, el Ejecutivo esperó 'hasta que obligó Europa' para bajar impuestos.

La economista ha sido tajante en su análisis: "Si tú tienes verdadera intención, como te están diciendo desde Europa, de aliviar el bolsillo de los contribuyentes, primero no esperas a la guerra de Irán, porque la inflación desde el año 19 ha subido de media casi un 25 por 100, hubieras deflactado la inflación del IRPF". García de la Granja sostiene que con esta medida se habría protegido la capacidad adquisitiva de la gente, pero que la intención del Gobierno era 'buscar una desaceleración de la economía'.

EDUARDO PARRA (Foto de ARCHIVO)Vista de la declaración de la renta en una tablet, a 3 de abril de 2024, en Madrid (España). La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2023 arranca hoy con la presentación de las declaraciones por Internet, pero desde esta semana los contribuyentes pueden acceder desde la página web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria a sus datos fiscales. Este año el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado, como el incremento en la reducción de las retenciones del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, algo que afectará en esta campaña a los contribuyentes con estos ingresos anuales. La campaña se extenderá hasta el 1 de julio de 2024.Eduardo Parra / Europa Press03 ABRIL 2024;MADRID;PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE LA RENTA;2023;CAMPAÑA RENTA Y PATRIMONIO03/4/2024

La crítica a la gestión del IRPF llega en un contexto donde muchas familias buscan aliviar su carga fiscal. Aunque no se acometa una deflactación general, existen algunas deducciones en el IRPF por convivir con familiares mayores, así como una rebaja fiscal para miles de trabajadores. Estas ayudas, aunque bienvenidas, son consideradas insuficientes por los expertos para compensar el impacto global de la inflación en la declaración de la renta.

Precisamente, Bruselas ha recomendado a los Estados miembros que rebajen los impuestos sobre la electricidad para aliviar los precios, una medida que podría suponer un ahorro medio de 200 euros al año por factura. Pilar García de la Granja explica que no se puede ser competitivo con energía cara y costes salariales altos, y que Europa está señalando el camino: 'bajar el precio de la energía'.

Finalmente, una derivada del conflicto en Oriente Medio podría ser el desvío de turistas hacia España. El presidente de la asociación hotelera valenciana, Federico Fuster, ha señalado que la inseguridad en destinos como Egipto o Turquía puede beneficiar a nuestro país a medio y largo plazo, aunque por ahora no se esté notando un impacto directo.