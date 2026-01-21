Pilar García de la Granja, experta económica: "Hay una crisis con el coche eléctrico, que todos conocemos cuál es, no hay electrolineras, son muy caros, la gente no se termina de fiar"

La crisis del sector del automóvil en España se agrava. Durante el programa 'La Linterna', el análisis de la experta económica Pilar García de la Granja y el periodista económico Iván Alonso junto a Expósito ha puesto de manifiesto una situación que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) califica de "dramática". La producción de vehículos en España cayó por segundo año consecutivo, situándose un 20 % por debajo de las cifras de 2019, con poco más de dos millones de vehículos fabricados el año pasado, un 4,3 % menos que en el ejercicio anterior.

La desconfianza en el coche eléctrico

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha señalado al coche eléctrico como uno de los epicentros del problema. "Hay una crisis con el coche eléctrico, que todos conocemos cuál es, no hay electrolineras, son muy caros, la gente no se termina de fiar, si te viene un apagón, ¿qué haces?", ha afirmado la experta. Esta desconfianza se suma a la lentitud en el despliegue de infraestructuras, como evidencia la carrera entre Barcelona y Madrid por ser una ciudad libre de humos, y a la complejidad de las ayudas, como las de 7.000 euros que explicaba la propia García de la Granja.

Un problema a escala europea

El análisis se extiende más allá de las fronteras españolas. "El 86 % de los vehículos que producimos en España se exportan a Europa", ha recordado García de la Granja, lo que sugiere que la debilidad de la demanda no es un fenómeno local. Según la experta, esta situación podría ser un síntoma de una "crisis de clase media en la Unión Europea", donde los ciudadanos tampoco están comprando vehículos nuevos al ritmo esperado.

La incertidumbre es total en el mercado. Los consumidores no tienen claro si deben apostar por la combustión, los híbridos o los eléctricos, mientras los precios de estos últimos no descienden como se esperaba. Esta situación se complica por el choque entre "la gente, la regulación europea y los fabricantes de coches, que se han encontrado con China", que produce "mucho más rápido y más barato", según la analista. A ello se suman los desafíos de producción, ya que como explica el economista Daniel Lacalle, el coche eléctrico necesita muchos más recursos que el de combustión, un shock de demanda para el que no ha habido planificación.

La escasez de materias primas, el otro gran obstáculo

Este shock de demanda al que alude Lacalle se materializa, principalmente, en la necesidad de cobre. Según el economista, un vehículo eléctrico necesita ocho veces más cobre que uno de combustión tradicional. Esta multiplicación, impulsada por los ambiciosos objetivos de descarbonización, ha creado una brecha insostenible entre la oferta y la demanda de este metal, considerado el nuevo oro industrial por su papel clave en la electrificación.

El problema de fondo es que la planificación de la transición energética ha ignorado una pieza clave. “La transición energética como se ha diseñado tiene un gigantesco agujero en medio. Ese gigantesco agujero se llama minería”, advierte Lacalle. Sin una apuesta firme y una inversión masiva en la extracción de cobre, litio y otras tierras raras, la electrificación de la economía se convierte en una meta inalcanzable. El economista critica que los políticos hayan diseñado una hoja de ruta “completamente miope y de power point”, sin tener en cuenta las necesidades reales de la industria.

Este desajuste ha tenido consecuencias geopolíticas directas. Mientras Europa se lanzaba a un cambio de modelo sin asegurar el suministro de materias primas, China ha tomado la delantera de forma estratégica. “Los países desarrollados, particularmente los europeos, se han lanzado a una transición energética en la que no han tenido en cuenta que iban a regalarle el liderazgo del automóvil y el liderazgo del cambio a China”, sentencia Lacalle. La debilidad europea es doble: no solo carece de petróleo, sino también de las materias primas esenciales para la transición como el cobre o el litio.