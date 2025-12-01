Barcelona adelanta a Madrid en la carrera por ser la ciudad española libre de humos: cinco veces más vehículos eléctricos y casi la dobla en puntos de recarga

La carrera por liderar la movilidad sostenible en España tiene dos protagonistas claros: Barcelona y Madrid. Aunque ambas capitales compiten por ser el referente de las ciudades libres de humos, los datos revelan una batalla con resultados dispares. La Ciudad Condal ha tomado una delantera abrumadora en cuanto a parque móvil, mientras que la capital española se impone en infraestructura. Este escenario ha sido analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE por el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Una rivalidad con realidades opuestas

Según el reciente informe de movilidad eléctrica de EMUEVE, Barcelona cuenta ya con más de 20.000 coches, motos y bicis eléctricas circulando por sus calles. Esta cifra quintuplica los apenas 3.600 vehículos eléctricos registrados en Madrid, evidenciando una apuesta mucho más decidida por parte de los barceloneses. Sin embargo, la capital de España responde con una red de carga superior, un factor clave para el futuro del sector como demuestra la situación desigual en la España Vaciada y el coche eléctrico: dime dónde vives y te diré si te interesa.

Tesla Model S 85 en movimiento por la autopista de Valldoriolf, Barcelona.

Madrid ha desplegado una infraestructura pública de recarga con cerca de 2.000 puntos, doblando la cifra de Barcelona, que además presenta una menor proporción de puntos de recarga de alta potencia, aquellos superiores a 22 kilovatios. En el ámbito empresarial, Cataluña lidera con el mayor número de empresas dedicadas a la movilidad eléctrica. No obstante, la Comunidad de Madrid se posiciona como la región donde más vehículos eléctricos se matriculan, acaparando el 30% del total nacional.

A nivel nacional, las cifras muestran un panorama complejo. Hasta la fecha, en España se han matriculado 633.000 vehículos eléctricos. Este dato, aunque creciente, se encuentra "a años luz", según Motorman, del objetivo de los 5,5 millones de vehículos fijado en la Agenda 2030 del Gobierno. Actualmente, solo uno de cada cinco turismos vendidos es enchufable, un ritmo insuficiente para cumplir con las metas establecidas.

Iniciativas dispares para el fomento del uso del coche

En un esfuerzo por fomentar la alta ocupación, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una iniciativa pionera en España. Se trata de un proyecto piloto que ofrece descuentos del 15% en tres aparcamientos de la capital a los coches con al menos dos ocupantes. El sistema utiliza inteligencia artificial y cámaras para verificar la ocupación en tiempo real, generando un código QR para aplicar el descuento. Para el experto, "no es mala iniciativa y esperemos se implante después de esta prueba piloto y que, por supuesto, lo copien otras ciudades españolas en sus aparcamientos".

Esta medida contrasta con los planes que baraja la Dirección General de Tráfico (DGT), que, según ha trascendido, podría estar estudiando penalizar económicamente a los conductores que viajen solos en su vehículo. Mientras tanto, en Madrid, ya hay ciudades cobrando a los propietarios de híbridos enchufables por aparcar en zonas reguladas.

Señal que indica una estación de carga eléctrica para motos y coches eléctricos con aparcamiento de dos horas en Barcelona

La seguridad y el parque móvil, otros focos de debate

Otro de los temas analizados por 'Motorman' es la seguridad en las pruebas de choque. Históricamente, estas pruebas se han realizado con maniquíes de anatomía masculina, conocidos como 'dummies'. Recientemente, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ha presentado el primer maniquí femenino avanzado, que será obligatorio a partir de 2027.

La introducción de este nuevo 'dummy' es crucial, ya que, como recordó el experto, "en un impacto frontal las mujeres tienen un 70% más de riesgo de lesiones graves y un 17% más de probabilidades de fallecer". Marcas como Volvo, que ya había desarrollado maniquíes de mujeres y de embarazadas, y Toyota, con sus precisos maniquíes virtuales, se adelantaron a esta normativa.

Finalmente, el análisis se ha centrado en el envejecimiento del parque de motocicletas en España. A pesar de ser el tercer país de Europa con más motos, el 44% de ellas tiene 15 años o más, una cifra muy superior a la media de Italia y Francia. Además, una de cada dos ha tenido dos o más dueños. Barcelona (16%), Madrid (11%) y Málaga (5%) son las ciudades con mayor concentración de motos, pero las eléctricas apenas suponen el 1% del total.