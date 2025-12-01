Pilar García de la Granja, experta económica: "No es la cuesta de enero, es la cuesta del Himalaya, 4 millones de españoles no pagaron hasta verano de 2025 los créditos de Navidad de 2024"

Pilar García de la Granja, experta económica y directora de Mediodía COPE, ha lanzado una seria advertencia en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, sobre el peligro del sobreendeudamiento durante la Navidad. La economista alerta de una situación que va más allá de la tradicional cuesta de enero, describiéndola como la "cuesta del Himalaya", una tendencia que muestra cómo la Navidad dispara la deuda de los hogares.

Según su análisis, el impacto podría ser tan severo que "cuatro millones de españoles no pagarán los créditos de la Navidad de 2024 hasta el verano de 2025", lo que compromete la capacidad de ahorro y de hacer frente a imprevistos durante más de seis meses. Este fenómeno se enmarca en un contexto en el que los créditos al consumo aumentaron un 4% en octubre y una de cada tres familias reconoce endeudarse en estas fechas.

No es la cuesta de enero, es la cuesta del Himalaya"

Financiar las compras, un riesgo caro

La facilidad para aplazar pagos se ha convertido en una práctica habitual. Jesús, propietario de una tienda de móviles en Madrid, confirma que los productos más deseados, como el último modelo de iPhone, se venden mayoritariamente a crédito. "Lo normal es que lo hagan a varios plazos. O sea, de financiaciones habrá un 40%, y por tarjeta también será el 35% o 40%", detalla.

Sin embargo, pagar los caprichos a plazos no suele ser una buena idea, como explica Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo: "todo lo que sea de consumo deberíamos comprarlo con recursos que tengamos, es decir, tengo dinero en la cuenta, puedo pagarlo". Para quienes decidan hacerlo de todos modos, es crucial saber que financiar una compra a plazos exige fijarse en la TAE, ya que los intereses pueden dispararse.

Los expertos advierten de que financiar 1.000 euros con una tarjeta de crédito convencional puede salir hasta 66 euros más caro que con un préstamo personal. La recomendación es clara: evitar a toda costa los créditos rápidos de las tarjetas revolving y los microcréditos, cuyos intereses son todavía más elevados.

Todo lo que sea de consumo deberíamos comprarlo con recursos que tengamos"

Competencia desleal desde Asia

Otro de los focos de preocupación para la economía española procede del comercio electrónico. La patronal de la gran distribución, Anget, ha reclamado a Competencia que investigue a las plataformas asiáticas como Temu o Shein por presunta competencia desleal. La organización pide que se refuercen los controles en aduanas y que los gobiernos estrechen la vigilancia sobre estos gigantes.

García de la Granja explica que el problema radica en que "la fabricación en estos países asiáticos no tiene ni los costes energéticos ni los costes laborales que tiene en la Unión Europea". Esto permite que inunden el mercado con miles de paquetes con productos muy baratos. Se intentó aplicar un arancel a los paquetes de menos de 150 euros, pero su implementación está resultando muy complicada, en un momento en que las autoridades ya investigan con inteligencia artificial para controlar posibles fraudes.

Incertidumbre en el horizonte europeo

En el plano macroeconómico, la situación también presenta desafíos. A pesar de que el precio del petróleo ha repuntado un 2%, con el barril de Brent en casi 64 dólares, se mantiene en su nivel más bajo desde 2021. Sin embargo, Pilar García de la Granja señala que el precio de la gasolina no baja debido a que la demanda es "muy inelástica", ya que los ciudadanos necesitan el coche para su día a día.

Además, el indicador PMI manufacturero en Europa volvió a caer en noviembre, lastrado por las malas cifras de Alemania y Francia. "Esto es un síntoma de desaceleración o de recesión", afirma la experta, que recuerda que "Alemania lleva dos años en encefalograma plano". La debilidad de las dos mayores economías de la eurozona afecta directamente a España, ya que alemanes y franceses son los principales clientes del sector turístico, "la gallina de los huevos de oro de este país", concluye.