El agujero de la capa de ozono se cierra anticipadamente, ¿y ahora qué?: "El acuerdo ha funcionado para devolverla a sus condiciones casi naturales"

Una noticia positiva para el medio ambiente ha saltado a la actualidad este viernes. El programa europeo Copernicus ha informado de que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se ha cerrado antes de lo previsto, un tema que fue analizado en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE. El comunicador Ángel Expósito ha abordado el significado de este hito con el investigador y científico del CSIC, Fernando Valladares.

Valladares ha explicado que se trata de "una buena noticia" que confirma la trayectoria positiva iniciada en 1987. La capa de ozono, ha recordado el científico, es un "protector de la humanidad" porque filtra la peligrosa radiación ultravioleta. Este escudo se fue debilitando por la emisión de compuestos industriales, lo que provocó que los agujeros que se forman de manera natural en los polos, especialmente en la Antártida, se hicieran "cada vez más grandes".

Alamy Stock Photo Vista satelital, atmósfera y capa de ozono. Cambios climáticos. Agujero de ozono. Protección solar. Capas de la atmósfera.

Un éxito del Protocolo de Montreal

El cierre anticipado de este año, junto a una menor extensión del agujero, se debe a las políticas medioambientales acordadas a nivel global. Fernando Valladares atribuye directamente este éxito al "Protocolo de Montreal del año 87". En dicho acuerdo, todos los países se comprometieron a reducir el uso de compuestos como los hidrocarburos con halógenos, presentes en propelentes de sprays o refrigerantes de neveras.

El acuerdo ha funcionado para devolverla a sus condiciones casi naturales" Fernando Valladares Investigador y científico del CSIC

Estos gases, al ser liberados, ascendían hasta la estratosfera y reaccionaban con el ozono, adelgazando la capa protectora. El investigador del CSIC celebra este logro como un ejemplo de cooperación internacional: "El acuerdo ha funcionado para devolver a la capa de ozono a sus condiciones casi naturales", ha afirmado Valladares, constatando la efectividad del protocolo.

Alamy Stock Photo Agujero dramático en las nubes en un cielo tormentoso

La lección: ¿y ahora qué?

Ante la pregunta de Ángel Expósito sobre los siguientes pasos, el científico ha sido claro: hay que aprender de esta experiencia para aplicarla a otros desafíos ambientales. Valladares ha señalado directamente al cambio climático y la crisis de los plásticos. Aunque la relación entre el ozono y el clima es compleja, el éxito del Protocolo de Montreal es un modelo a seguir.

Debe inspirarnos para ponernos de acuerdo en cosas en las que hay mucho en juego" Fernando Valladares Investigador y científico del CSIC

En este sentido, ha lamentado que la reciente cumbre celebrada en Brasil se saldara con "unas conclusiones muy descafeinadas" que no avanzan en la lucha climática, un debate que otros expertos también consideran crucial. Por ello, Valladares insiste en que el caso del ozono "debe inspirarnos para ponernos de acuerdo en cosas en las que hay mucho en juego", como "nuestra salud, la salud de los ecosistemas, la economía y el funcionamiento de nuestra sociedad".