La inédita reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Gibraltar: "Es una situación que no se había producido antes"

Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Ángel Expósito ha repasado la actualidad internacional con el corresponsal de ABC en Bruselas y analista, Enrique Serbeto. En su intervención, Serbeto ha desvelado una reunión sin precedentes que ha tenido lugar en Malta: un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo.

Un encuentro diplomático inédito

El encuentro se ha producido durante una cena de la Internacional Socialista, donde Sánchez se sentó "al mismo nivel" que el representante de la colonia británica. Según ha relatado el analista, "es una situación que no se había producido que yo sepa antes", un gesto que ha sorprendido por su excepcionalidad diplomática y sobre el que el Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones.

Esta reunión cobra especial relevancia ante la inminente entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del acuerdo sobre la Verja de Gibraltar entre España y el Reino Unido. A día de hoy, "seguimos sin conocer los detalles", ha señalado Serbeto, una situación que ha generado críticas por la falta de concreción del Gobierno. La incertidumbre aumenta a medida que se conocen detalles que podrían perjudicar a España.

El "regalo" a Picardo y la cena con Kosovo

Además del encuentro, Serbeto ha calificado como un "regalazo" de Sánchez a Picardo la inclusión del partido socialista laborista gibraltareño en la Internacional Socialista. La polémica cena se completó con la presencia del primer ministro de Kosovo, un país que España no reconoce oficialmente, lo que se suma a los gestos controvertidos en el marco del histórico contencioso sobre Gibraltar.

Otros asuntos de la actualidad internacional

En su análisis, Serbeto también ha puesto el foco en el reciente golpe de estado en Guinea-Bissau, un suceso "extrañísimo" que conecta con problemas de inmigración y narcotráfico. El analista ha apuntado que en los últimos años, el país africano "se había revelado como la escala africana necesaria para tratar de eludir los controles europeos".

El golpe de estado se produjo justo antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales y el presidente ha sido enviado a Camerún, según la información repasada en 'La Linterna'. Para terminar su repaso internacional, Serbeto ha recordado que la cooperación en el espacio continúa, con el reciente despegue de la nave Soyuz MS-28 rumbo a la Estación Espacial Internacional con dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense a bordo.

Actualmente, hay diez personas en la Estación Espacial Internacional: cinco rusos, cuatro estadounidenses y un japonés. Todos ellos orbitan la Tierra cada hora y media, un símbolo de colaboración que persiste en un contexto geopolítico complejo.