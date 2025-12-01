Pilar García Muñiz, sobre el vídeo del Rey Juan Carlos: "Mucha gente se ha pensado que esto era fake, parece el mensaje de Nochebuena, con una bandera de España que ondea"

El rey don Juan Carlos ha reaparecido este lunes en un vídeo que ha circulado por redes sociales y que ha generado una gran incredulidad. Durante el programa 'La Tarde' de COPE, la periodista Pilar García Muñiz se ha hecho eco de la perplejidad causada por la grabación: "Mucha gente se ha pensado que esto era fake, parece el mensaje de Nochebuena, con una bandera de España que ondea". La estética, calificada de "cutre" en antena, ha provocado que muchos usuarios dudaran de su veracidad, creyendo que se trataba de un montaje.

Un mensaje a la juventud

En la grabación, don Juan Carlos se dirige directamente a las nuevas generaciones: "Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo, para todos los que no conocéis la historia de España". En su alocución, el emérito ha recordado la Transición como un logro colectivo y ha concluido con una petición expresa de respaldo a su hijo, el actual monarca. "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles", ha manifestado.

Desconcierto en la Casa Real

La publicación del vídeo ha pillado por sorpresa a la propia Casa Real. Según se ha informado en COPE, fuentes de Zarzuela han asegurado que no tenían constancia de la existencia de la grabación y han admitido que "no entienden el objetivo". Esta es la primera vez que el rey emérito se dirige de una forma tan directa a la ciudadanía desde su abdicación en el año 2014, en un reinado del que todavía hoy se conocen detalles inéditos, como la invitación que recibió de Pinochet al margen de Franco.

El preámbulo de sus memorias

Esta reaparición audiovisual se produce en la misma semana en que se publican en España sus memorias, que ya vieron la luz en Francia. El propio don Juan Carlos ha justificado este ejercicio de memoria como un esfuerzo para acercar el pasado a las nuevas generaciones, afirmando que "he realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas".