Pilar García de la Granja, experta económica: "Contratar a una persona por 33.000 euros le cuesta al empresario 43.593, pero la persona ingresa 24.000"

En las "Clases de Economía" de "La Linterna" de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha desgranado junto a Ángel Expósito la enorme diferencia que existe en España entre lo que le cuesta un trabajador a una empresa y lo que este realmente ingresa en su nómina. La economista ha aportado un dato demoledor que explica la situación: "Contratar a una persona por 33.000 euros le cuesta al empresario 43.593, pero la persona ingresa 24.000 euros". Esta realidad pone de manifiesto el debate sobre el salario en España.

García de la Granja ha calificado la presión fiscal como un "disparate" y ha añadido un segundo ejemplo para ilustrar la situación. Para un salario de 61.000 euros anuales, el coste para la empresa asciende a 80.864 euros, pero el empleado solo "se lleva a casa, en limpio, 42.000 euros". "Es una barbaridad", ha sentenciado la experta, señalando que esta carga impositiva es la razón principal de la brecha salarial del 28 % con la media europea.

El teletrabajo como alternativa al salario

Esta dificultad para ofrecer salarios más competitivos, en un contexto en el que los españoles ganan 6.000 euros menos de media al año que sus socios europeos, ha llevado a las empresas a buscar otras vías para captar personal. Aunque el sueldo sigue siendo el factor determinante en el 75 % de los cambios laborales, la flexibilidad gana cada vez más peso. Muchos profesionales valoran positivamente estas opciones.

Según el barómetro de EAE Business School, siete de cada diez empresas en España ya han instaurado el teletrabajo. Sergio Carol, profesor al frente de la investigación, explica que esta modalidad se ha convertido en "una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados".

El caso de Sara, que tras cuatro años en su empresa de eventos decidió cambiar a un proyecto que le ofrecía teletrabajo total, es un claro ejemplo de esta tendencia. "Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas en ese tiempo tampoco, pero, sinceramente, creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio", ha afirmado.

A pesar de este auge, España sigue por detrás de sus socios comunitarios. Con un 15 % de los ocupados teletrabajando, el país se encuentra lejos del 24 % de la media europea. Esta situación se enmarca en un contexto donde, aunque el poder adquisitivo mejora, lo hace más lentamente que en la media de los países de la OCDE, donde la riqueza de los hogares ha crecido más de un 9 %, frente al 6,7 % nacional, según se analizó en el programa. El Salario Mínimo Interprofesional también es un factor en esta ecuación.