Los jubilados que cobran 2.993,15 euros cada mes de la Seguridad Social

La Seguridad Social ha publicado los últimos datos sobre las pensiones contributivas en España, destinando un total de 14.250,7 millones de euros a la nómina de enero. De este importe, la mayor parte, 10.424 millones, se ha dirigido al pago de las pensiones de jubilación, que con 6,6 millones de prestaciones siguen siendo las más numerosas del sistema. La pensión media del sistema se sitúa en 1.363,4 euros al mes, lo que supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior.

Aunque la pensión de jubilación media alcanza los 1.563,6 euros mensuales, existen notables diferencias. Un grupo específico de jubilados percibe la pensión más elevada del sistema, que asciende a 2.993,2 euros al mes. Estos beneficiarios pertenecen al Régimen Especial de la Minería del Carbón, un sector que tradicionalmente ha contado con bases de cotización más altas que el resto de los trabajadores.

Las grandes diferencias por regímenes

El importe de la pensión del régimen de la minería contrasta fuertemente con las cuantías de otros colectivos. Mientras que en el Régimen General la pensión media de jubilación se sitúa en 1.724,11 euros y en el Régimen del Mar en 1.728,11 euros, los trabajadores autónomos (RETA) siguen percibiendo las pensiones más bajas, con una media de 1.054,39 euros mensuales. Estas cifras ponen de manifiesto cómo la pensión que queda al jubilarse depende directamente de las cotizaciones y el sector de actividad.

Alamy Stock Photo Jubilada sola sentada en un banco descansando

A estas pensiones se suman las de viudedad, cuya media se ha situado en 971,9 euros mensuales, y las de incapacidad permanente, con 1.320,6 millones de euros de gasto total. En menor medida se encuentran las pensiones de orfandad, con una media de 581,8 euros, y las prestaciones en favor de familiares, que suben hasta los 826,3 euros.

La jubilación se retrasa y las nuevas pensiones suben

Los datos de 2025 muestran una clara tendencia a retrasar la edad de jubilación. La edad media de acceso a la jubilación ha aumentado hasta los 65,3 años, en parte gracias a los nuevos incentivos para la jubilación demorada. De las 375.324 nuevas altas de jubilación registradas, un 10,9% corresponden a esta modalidad, un porcentaje que casi duplica el 4,8% de 2019, aunque todavía hay trabajadores que se preguntan cómo conseguir la jubilación a los 63 años.

Este relevo generacional de pensionistas influye directamente en el aumento de la cuantía media de las pensiones. Las nuevas altas suelen tener bases de cotización más elevadas, lo que eleva el promedio general del sistema. De hecho, la cuantía mensual de las nuevas jubilaciones ascendió en diciembre a 1.678,6 euros de media.

Las cotizaciones son clave para determinar la pensión final, y es fundamental planificar la carrera laboral. En ciertos escenarios si siempre has cotizado por bases máximas, mantener el convenio especial después de un ERE puede ser tirar el dinero. Esto demuestra la importancia de analizar cada caso particular.

Si siempre has cotizado por bases máximas, mantener el convenio especial después de un ERE puede ser tirar el dinero

Alamy Stock Photo Un jubilado sentado frente a su villa en Polopos, Andalucía

Gestión y complementos del sistema

El sistema de la Seguridad Social también destaca por su agilidad, con un tiempo medio de resolución para las solicitudes de jubilación de solo 7,72 días, muy por debajo del plazo máximo legal de 90 días. Esto es relevante para los pensionistas, ya que deben tener en cuenta sus ingresos brutos totales, pues hay jubilados obligados a presentar la Renta si superan ciertos umbrales.

Por otro lado, 1.324.934 pensiones reciben el complemento a mínimos para alcanzar la cuantía mínima legal. La mayoría de sus titulares, un 78,9%, son mujeres, y el importe medio de esta ayuda es de 77,04 euros mensuales. Este complemento varía según el número de hijos a cargo.

Finalmente, el Régimen de Clases Pasivas, que incluye a funcionarios y personal militar, gestionó una nómina de 3.378,24 millones de euros en diciembre, con 736.075 pensiones en vigor. Este régimen opera de forma paralela al sistema general de la Seguridad Social.