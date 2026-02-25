Pilar García de la Granja, experta económica: "Los mayores de 50 años son los que más gastan, pero también los que se quedan sin su puesto de trabajo y no encuentran uno nuevo"

En el programa 'La Linterna', Expósito ha aprendido en las Clases de Economía con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, sobre el papel fundamental de los mayores de 55 años como motor del consumo y el ahorro en España. La experta ha destacado la gran paradoja que vive este colectivo: "Los mayores de 50 años son los que más gastan, pero también los que se quedan sin su puesto de trabajo y no encuentran uno nuevo".

Es la clase media de este país que cada vez es más menguada, porque está frita a impuestos"

El motor del consumo y el ahorro

Los datos, aportados por Victoria Ballesteros en COPE, confirman que la economía española depende en gran medida de este grupo demográfico. Según un informe de FEDEA, los mayores de 55 años ya no solo son ahorradores y el sostén de sus familias, sino que se han convertido en una pieza clave del consumo. Acumulan casi la mitad de los recursos y su poder adquisitivo es el más alto, superando incluso al grupo de edad de 30 a 54 años.

Alamy Stock Photo Comprando agua en el supermercado

Las cifras son contundentes: representan el 34% de la población y tienen en sus manos 7 de cada 10 euros ahorrados, lo que se traduce en más de 730.000 millones de euros. Su contribución no se detiene ahí, ya que aportan el 43% de los recursos totales vía impuestos y generan 1 de cada 3 euros del producto interior bruto (PIB). Este músculo financiero es vital para entender el presente y futuro de las pensiones en España, un tema de amplio debate, como puede leerse en la advertencia de Gonzalo Bernardos sobre el futuro de las pensiones en España.

El sostén de las redes familiares

Esta capacidad económica convierte a los seniors en un pilar fundamental para sus familias. Como ha detallado Ballestero, "son los que más tienen, y también son los que más dan". Actúan como financiadores de los gastos de hijos y nietos, en un flujo de transferencias internas entre generaciones que alcanza los 130.000 millones de euros al año. Este apoyo es crucial hasta que los más jóvenes logran una inserción plena en el mercado laboral y alcanzan su independencia económica, una cuestión relevante para la que la Seguridad Social ya plantea cambios, como se informa en la confirmación de la Seguridad Social para 2026 para mayores de 45 años.

La "Golden Economy" y la paradoja del edadismo

Pilar García de la Granja ha bautizado este fenómeno como la famosa "economía senior" o la “golden economy”. Según la experta, es el resultado de "una generación que ha trabajado y se ha deslomado", con un gran "sentido de responsabilidad y de aprecio al puesto de trabajo". Esta cultura del esfuerzo les ha permitido progresar, ahorrar y, a su vez, ayudar a las siguientes generaciones.

Sin embargo, García de la Granja ha puesto el foco en la gran contradicción que sufren: a pesar de ser el motor económico, son también los más perjudicados en el mercado laboral. "Son los que más difícil lo tienen", ha afirmado, refiriéndose al problema del edadismo. La dificultad de encontrar un nuevo empleo a partir de los 50 años es un desafío que ensombrece su aportación económica y social, afectando directamente a su vida laboral y futura jubilación, como se explica en las consecuencias de tener lagunas en la vida laboral para cobrar el 100% de la pensión.