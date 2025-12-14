La rebelión de los mayores contra el edadismo: "Ni abuelito ni bonita, exijo respeto"

El desprecio o la condescendencia hacia las personas mayores, un fenómeno conocido como edadismo, ha sido el tema central de debate en el programa 'Fin de Semana' de COPE, conducido por Cristina López Schlichting. Colaboradores y afectados han expuesto cómo la sociedad actual, que premia la juventud como un mérito, tiende a infantilizar y apartar a los ancianos, generando en ellos un profundo malestar y desánimo.

Ingerborg Schlichting, madre de la presentadora, ha compartido su experiencia personal, que ilustra perfectamente esta problemática. Ha relatado cómo al usar el servicio de teleasistencia para mayores, le responden con un paternalista "hola, bonita, ¿y cómo estás? ¿Has desayunado?". Ella, lejos de amilanarse, contesta con firmeza: "Estoy divinamente. Sí, acabo de trabajar porque todavía trabajo".

Esta situación se repite en contextos como las consultas médicas. Ingerborg ha explicado la frustración que siente cuando, al ir acompañada, el personal sanitario se dirige directamente a su acompañante, ignorándola "como si no estuviese". Cristina ha confirmado este hecho, describiéndolo como "una cosa interesante" que ocurre con frecuencia.

La infantilización y sus consecuencias

El psicólogo Pedro Martínez, director terapéutico del centro PMG Psicología, ha señalado que históricamente la figura del mayor era vista como una fuente de experiencia y sabiduría, pero esta percepción ha cambiado. "Hemos ido cambiando, despreciando, no entendiendo lo que es la vejez", ha afirmado Martínez, quien advierte que esta actitud agrava las problemáticas psicológicas de las personas mayores, que se sienten "desasistidas, impotentes, incapaces e indefensas".

Según el psicólogo, esta tendencia a tratar a los ancianos como si fueran niños fomenta que se abandonen. Esto se refleja en actitudes como dejar de cuidarse, de hacer ejercicio o de mantener una dieta saludable, al sentir que ya están en "los minutos de la basura de la vida".

La pérdida del 'usted' como síntoma

La endocrina Carmen Candela ha apuntado a la pérdida generalizada del trato de "usted" en España como una muestra de "falta de educación absoluta". Ha recordado una anécdota de su padre, quien tras perder el conocimiento y ser llamado "abuelo" por una enfermera, replicó abriendo los ojos: "Tengo que estar muy mal, porque yo no tengo ninguna nieta como usted".

Ingerborg Schlichting ha reforzado esta idea, lamentando la falta de formalidad en España en comparación con otros países como Francia o Italia. Ha criticado también la falta de respeto hacia figuras de autoridad como los profesores, quienes ahora, según sus palabras, se enfrentan a que "la vara la tiene el alumno".

El debate ha concluido con una reflexión sobre cómo otras culturas sí veneran a sus mayores, destacando el ejemplo de Asia o de los gitanos, de quienes "podemos aprender", ya que "veneran a sus mayores de una manera que nosotros aquí nunca hemos practicado".