Alberto Fachado, profesor de Historia: "Hago el show y los alumnos me dicen que aprenden jugando; tiene un contenido didáctico"

Si mi profesor de historia hubiera llegado a clase de centurión romano, otro gallo me hubiera cantado. O de fraile franciscano. O del Faraón Tutanjamón.. Pues ese profesor existe. Se llama Alberto Fachado y da clases en el Instituto Monte das Moas de La Coruña.

Alberto lleva 33 años dando clases de historia, clases que convierte en un verdadero túnel del tiempo. Ha perdido la cuenta de en cuántos personajes se ha metido. El atrezzo es complicado y caro, pero también a eso le echa imaginación.

Todo esta performance también ha llegado a las redes sociales. El año pasado, sus estudiantes crearon perfiles de Instagram con personajes históricos y este año se han atrevido con Tik Tok.

Si cualquiera de mis hijos estuviera en manos de Alberto, estaría segura de que se ha hecho todo lo que se ha podido para formarles mejor.

Bendita vocación docente, benditos maestros.