"En España genera 2 millones de empleos y se enfrenta a una crisis por dos grandes problemas: los aranceles y la competencia de vehículos eléctricos de China"

La crisis que atraviesa la industria del automóvil ha golpeado con dureza a Stellantis. Según ha analizado Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE', el segundo fabricante de coches europeo registró pérdidas de más de 22.000 millones de euros el año pasado. Se trata de la primera vez que el grupo, propietario de 15 marcas históricas, presenta cifras negativas anuales desde su creación en 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler y el grupo PSA.

Un giro estratégico fallido

La razón principal de estos números rojos ha sido el giro de 180 grados y la cancelación de varios proyectos de vehículos eléctricos, unos movimientos que le han costado a la compañía 4.250 millones de euros en pérdidas y amortizaciones. Desde la propia empresa admiten que no supieron anticipar la respuesta del mercado. Según ha explicado García de la Granja, en la compañía consideran que "fueron demasiado rápidos los coches eléctricos" y no supieron ver que "la demanda no iba a acompañar el giro estratégico de la empresa".

El cliente tiene que poder elegir entre toda la gama de coches, es decir, eléctricos, híbridos y de combustión" Pilar García de la Granja Experta económica

Ahora, la nueva directriz en Stellantis es que el cliente tiene que poder elegir entre toda la gama de motorizaciones: eléctricos, híbridos y de combustión. Sin embargo, este cambio de rumbo, que afecta a toda la industria europea, "les está costando mucho dinero", ha apostillado Pilar García de la Granja.

Escúchalo en Podcast Los 13.000 empleados de Stellantis en España contienen el aliento | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Los retos: China y Estados Unidos

A esta crisis interna se suman dos grandes desafíos para todo el sector. Por un lado, la competencia de los coches eléctricos chinos, baratos y competitivos, y por otro, la política de aranceles de Estados Unidos. Como ha detallado la analista, Stellantis sufre especialmente este último punto al tener instalaciones productivas al sur y al norte de la frontera de EE. UU., lo que obliga a que sus componentes crucen las aduanas varias veces antes de que el coche salga a la venta.

Este complejo proceso logístico se ha traducido, según los datos ofrecidos en el programa, en un pago arancelario de 2.100 millones de euros el año pasado. La previsión para este año es aún peor, ya que la cifra podría ascender hasta los 6.100 millones de euros.

El impacto para España

La situación de Stellantis es de vital importancia para la economía nacional. Tal y como ha recordado García de la Granja, es el único fabricante que produce turismos en sus tres plantas españolas de Madrid, Vigo y Zaragoza, donde emplea a unos 13.000 trabajadores.

Alamy Stock Photo Fábrica de coches

El análisis cobra una mayor dimensión al observar el peso de la automoción en España. El sector representa aproximadamente el 10% del producto interior bruto y más del 18% de las exportaciones totales. Nuestro país es el segundo mayor productor de vehículos en Europa y uno de los diez principales a nivel mundial. Además, da empleo a cerca de 2 millones de personas de forma directa e indirecta y la industria facturó más de 87.600 millones de euros el pasado año.

La conclusión es clara. La dependencia del sector español en el gigante automovilístico es tal que, como ha expresado gráficamente Jorge Bustos, "como Stellantis estornude, se nos constipa todo el sector de la automoción". Por ello, es "tan importante que les vaya bien a partir de ahora y que se den prisa en acoplar todas sus plantas", ha concluido la analista económica.