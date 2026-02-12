"El informe también dice que los migrantes no son la solución a las pensiones, porque sus salarios siguen siendo los más bajos, no contribuyen para financiarlas"

En el programa 'La Linterna', la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Clases de Economía' el último informe de Funcas sobre el impacto de la inmigración en la economía española. Según el 'think tank', la llegada de extranjeros está detrás de casi la mitad del crecimiento acumulado en España en los últimos cuatro años, un fenómeno que ha llevado a una cifra récord de población en España.

En cifras concretas, desde 2019, la población activa ha crecido en 1,8 millones de personas, y prácticamente todas son de origen extranjero, un fenómeno sin precedentes en las grandes economías europeas. Este flujo migratorio ha sido crucial para que sigan funcionando sectores con falta de mano de obra como la hostelería, el comercio, la construcción o los cuidados.

Un impulso clave con advertencias

El informe de Funcas destaca que sin esta mano de obra, España habría respondido al auge del turismo y la vivienda "subiendo precios en lugar de produciendo más". Además, este proceso ha tenido un efecto indirecto positivo, ya que ha permitido que muchos trabajadores españoles se desplacen hacia empleos mejor pagados y más productivos.

Sin inmigración, España habría respondido al auge del turismo subiendo precios en lugar de produciendo más"

Alamy Stock Photo Una jubilada en un balcón en Málaga

Sin embargo, el informe lanza una seria advertencia: la inmigración no es una 'varita mágica'. Tal y como subrayó García de la Granja, el principal problema es que sus salarios siguen siendo los más bajos. "Esto no es la solución a las pensiones, porque sus salarios siguen siendo los más bajos y [...] no contribuyen para poder financiar parte de las pensiones", explicó la experta.

La inmigración no es la solución a las pensiones, porque sus salarios siguen siendo los más bajos"

Crecimiento demográfico y el reto de la productividad

El análisis de Funcas señala que, al concentrarse en sectores de poco valor añadido, la inmigración no mejora por sí sola la productividad del país. Con una población que se acerca a los 50 millones de habitantes y con más de 10 millones nacidos en otros países, este factor es determinante. Aunque la llegada de población impulsa el consumo y el Producto Interior Bruto (PIB), su baja cotización limita su impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Alamy Stock Photo Jubilado con un andador con ruedas mirando el mar

Este fenómeno demográfico se observa en todo el territorio, desde comunidades que se posicionan como la comunidad autónoma con más extranjeros hasta regiones donde la población crece gracias a vecinos de origen diverso. En definitiva, el informe concluye que, si bien la inmigración es fundamental para el crecimiento y el consumo, no resuelve problemas estructurales como los salarios bajos o la financiación de las pensiones.