Jimeno, compañero de Cadena 100, descubre cómo niños con cáncer descubren la felicidad en las pequeñas cosas: "Que me hagan cosquillas mi mamá y mi papá"

Ya saben muchos de Vds que en Cadena 100, tenemos un experto en niños. Antonio Jimeno tiene mucha mano con ellos. Esta semana ha estado con unos cuantos a los que ha preguntado qué les hace felices...

Y dirán Vds, cuando lo sepan. que esas son las cosas normales que suelen gustar a un crío o una cría. Efectivamente...

Jimeno descubre la felicidad en las pequeñas cosas de los pequeños con cáncer infantil

Pero es que los niños con los que ha estado Jimeno, necesitan esa felicidad de las pequeñas cosas porque tienen cáncer. La Fundación Juegaterapia quiere dedicarles esa idea, entre otras cosas, con esta canción. Que cuenta que poder peinarse, volver al cole, sentir el sol y el aire en la cara, los churros, saltar en la cama, tienen poca importancia hasta que se pierden...

El domingo es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Juegaterapia consigue que, mientras se curan, mientras llega el sonido de la campana, puedan recuperar la felicidad de las pequeñas cosas que hacen más llevadero ese camino que ningún niño debería transitar.