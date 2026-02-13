"Alquilar un piso de 90 metros cuadrados en algunas ciudades cuesta ahora 1.963 euros al mes pero en 2021 eran 884 euros; la vivienda es imposible para 50 millones de habitantes"

La colaboradora de 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' la grave crisis que atraviesa el mercado de la vivienda en España. Según los últimos datos, el precio del alquiler se ha disparado un 46 por 100 en los últimos 5 años, una situación que para miles de hogares se ha convertido en una encrucijada imposible. Como ha señalado la periodista, esta escalada de precios, unida a la presión demográfica y la falta de oferta, está convirtiendo el acceso a una vivienda en una tarea casi inalcanzable.

El precio medio de un piso tipo de 90 metros cuadrados en España ha pasado de 884 euros al mes en 2021 a 1.291 euros a principios de 2024. Sin embargo, la situación es aún más crítica en las grandes ciudades, lo que Jorge Bustos ha calificado como un deporte de riesgo para la salud y para la cartera. García de la Granja ha detallado que cinco comunidades autónomas registran incrementos superiores al 50 por 100: en Madrid, la revalorización alcanza el 80 por 100, hasta los 1.963 euros mensuales; en Baleares es del 70 por 100 (1.680 euros), y en Cataluña, del 63 por 100. A esta tendencia se suman Castilla-La Mancha (+60 %) y la Comunidad Valenciana (+52 %).

Las causas de un mercado tensionado

Durante su intervención, Pilar García de la Granja ha explicado que las causas de esta crisis son múltiples. "En los últimos años no se construyen viviendas ni de lejos en base a la demanda", afirmó. A la fuerte presión demográfica, con casi 10 millones de personas no nacidas en España, se suma la lentitud burocrática, ya que "se tarda de media 10 años desde que tienes suelo hasta que entregas la llave". Además, ha señalado que los impuestos en toda la cadena de construcción y la inseguridad jurídica complican todavía más el panorama.

El nuevo perfil del inquilino deseado

La situación en Madrid es especialmente paradigmática de este fenómeno. En la capital, los precios han subido un 35% desde 2019, mientras que la oferta de viviendas disponibles se ha desplomado casi un 19%. Esta tensión ha generado un mercado paralelo y opaco, donde muchos pisos ya no se publican en portales inmobiliarios, sino que se mueven a través de bases de datos de agencias o del boca a oreja.

Este nuevo escenario ha redefinido el perfil del inquilino ideal para los propietarios. Si antes se priorizaba a las familias, ahora la balanza se inclina hacia estudiantes con avales sólidos, nómadas digitales con altos ingresos o parejas jóvenes con nóminas elevadas. La razón es la búsqueda de una mayor rentabilidad y seguridad, como confirma Sara Lorenzo, de la inmobiliaria 'Vivienda 2': "Los propietarios quieren seguridad".

Familias, las grandes excluidas

La consecuencia directa de este cambio es la exclusión de las familias con hijos, especialmente las que cuentan con ingresos medios. Un hogar con dos sueldos de 1.200 o 1.500 euros se encuentra prácticamente fuera del mercado de alquiler en la capital. La situación es tan desesperada que algunas familias llegan a ocultar que tienen hijos para no ser descartadas de antemano por los propietarios.

En definitiva, el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión casi imposible en gran parte del país. A pesar de medidas como el límite del 2% en la subida del precio de los alquileres respaldado por el Tribunal Supremo, la realidad del mercado es cada vez más excluyente. La conclusión de Pilar García de la Granja en COPE resume el sentir de millones de personas: "La vivienda, misión imposible para millones de personas".