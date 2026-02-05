Isaac Sánchez, vendedor de oro: "Hemos notado que un 300% más de clientes vienen a la tienda a comprar lingotes respecto a años anteriores"

El precio del oro ha alcanzado máximos históricos tras duplicar su valor en tan solo un año y medio, desatando una auténtica fiebre inversora. Este fenómeno ha sido analizado en el programa 'Herrera en COPE', donde el propietario de una tienda de compraventa de oro, Isaac Sánchez, ha confirmado un cambio de tendencia sin precedentes en el comportamiento de los clientes, tanto de los que venden joyas para obtener una mayor rentabilidad como de los que compran oro para proteger sus ahorros.

Hemos notado un incremento muy grande, superior al 300% respecto a años anteriores en términos de compra de de lingotes" Isaac Sánchez Vendedor de oro

Según ha explicado Sánchez, aunque la subida de precios anima a la gente a vender joyas en desuso, el dato más revelador es el interés por la inversión. "Hemos notado un incremento muy grande, superior al 300 por 100 respecto a años anteriores en términos de compra de lingotes", ha afirmado. Esta cifra refleja cómo cada vez más personas ven el metal dorado como un activo tangible y seguro para resguardar su patrimonio.

El oro como valor refugio

El economista Fernando Trías de Bes, presente en el espacio radiofónico, ha contextualizado este auge explicando que el oro es el valor refugio por excelencia. En un entorno de incertidumbre marcado por conflictos geopolíticos y dudas económicas, "los inversores se refugian en el oro". La razón es su independencia: "no depende de ningún gobierno, no depende de ningún banco central, no depende de ninguna empresa. El oro no quiebra".

Alamy Stock Photo Lingote de oro

¿Es momento de comprar oro?

A pesar de la euforia, Trías de Bes ha recomendado cautela, ya que la curva de precios actual se asemeja a la de una burbuja. En su opinión, "quien entra en oro es para dejar el dinero ahí un tiempo", por lo que es una inversión a largo plazo para proteger grandes patrimonios y no tanto para pequeños ahorradores que busquen una rentabilidad inmediata. El economista ha recordado que el oro no genera dividendos, sino que su función es preservar el valor del ahorro.

Para los interesados, ha detallado que existen dos vías principales para invertir. Por un lado, la compra de oro físico, como los lingotes que se guardan en cajas de seguridad, y por otro, la inversión a través de productos financieros que replican el precio del oro, como fondos o ETFs, una opción más accesible para pequeñas cantidades y que se puede gestionar directamente desde internet.

O te adaptas a vender cosas de menos quilates o pierdes las ventas" Fernando Trías de Bes Economista

El impacto en el sector joyero

La escalada de precios no solo afecta a los inversores, sino que también tiene un fuerte impacto en el sector de la joyería. Laia, propietaria de la Joyería Gascons en Lloret de Mar, ha explicado que se han visto obligados a adaptarse a la nueva realidad. "O te adaptas a vender cosas de menos quilates o pierdes las ventas", ha señalado. Según ha comentado, una cadena que hace unos años costaba unos 230 euros hoy puede superar los 580 euros, un precio que dificulta el acceso para muchos clientes.