"Las grandes empresas no tienen trabajadores de 1.221 euros, pero sí el comercio de la esquina o quien atiende a tu padre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido seis años después en la firma de la subida del salario mínimo (SMI), escenificando un acuerdo que nuevamente excluye a los empresarios. El nuevo SMI se ha fijado en 1.221 euros mensuales y beneficiará, según el Ejecutivo, a dos millones y medio de trabajadores. La medida, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, supone que en la nómina de febrero se cobrarán 74 euros más. Esta compleja situación ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, durante las 'Clases de Economía' de Expósito con la directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja.

Durante el acto, Sánchez ha arremetido duramente contra la ausencia de la patronal. "¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año?", ha cuestionado el presidente. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida afirmando que el SMI "no destruye empleo".

"No destruye empleo, lo que destruye el salario mínimo es pobreza"

La patronal responde: "Daño terrible en pequeñas empresas"

Con esta ya son seis las subidas del SMI que se aprueban sin el consenso de los empresarios. Desde la CEOE se ha advertido de que estudian acudir a los tribunales si el Ministerio de Trabajo blinda los pluses salariales para impedir que absorban estos incrementos. La patronal cifra en 350.000 los empleos no creados desde 2018 como consecuencia de estas subidas. El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido el encargado de dar la réplica al Gobierno.

Amor ha señalado que "no está concentrado el salario mínimo en las grandes empresas, está en las pequeñas empresas y los autónomos", y ha añadido que la subida de los últimos años "está siendo un daño terrible en muchas pequeñas empresas y muchos autónomos, que son los que están destruyendo empleo". Desde 2020, el acuerdo para fijar el SMI no cuenta con el respaldo de la organización empresarial.

¿Quién cobra realmente el Salario Mínimo?

En este sentido se ha manifestado la experta económica Pilar García de la Granja, quien ha afirmado que Lorenzo Amor "tiene más razón que un santo". Ha explicado que el impacto real no lo sufren las grandes corporaciones, sino el tejido empresarial de menor tamaño, que es mayoritario en España. "Telefónica no tiene a gente que gane 1.221 euros al mes, lo tiene el comercio de la esquina, la tienda de ultramarinos, la peluquería, el sector servicios o esa persona que necesitas para que tu padre que tiene Alzheimer pueda estar atendido", ha detallado. Se trata de un nuevo salario mínimo cuyo impacto afecta a perfiles, sectores y autonomías muy concretas, como se puede consultar en este análisis de los principales beneficiados.

García de la Granja ha aportado un dato clave para entender el alcance del problema: "el pequeño comercio y las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores resultan ser el 98% de las empresas que hay en este país, y crean el 65% de los puestos de trabajo". Estas empresas deben afrontar, además, otros costes añadidos en las nóminas, como el que supone el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el sueldo de sus empleados.

Otros desafíos del mercado laboral

A la tensión por el SMI se suman otros retos en el horizonte económico y laboral de España. Según un informe de la AIReF, la tasa de incidencia de las bajas por contingencias comunes se sitúa en 33 casos por cada 1.000 afiliados, 21 puntos por encima de la cifra de 2017. El problema de las bajas laborales se concentra especialmente en comunidades como Extremadura, Galicia y Asturias. Es un panorama complejo al que se añaden otras medidas fiscales del Ejecutivo, como los nuevos tipos en la tributación del ahorro que prepara Hacienda.