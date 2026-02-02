Ha subido más de un 60 por ciento el salario mínimo desde 2018, o sea, no es fácil de asumir para autónomos, pequeñas empresas o familias"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El ministerio ha pactado el incremento solamente con los sindicatos, elevando el salario a 1.221 euros mensuales, pero sin el apoyo de la patronal, que se ha desmarcado del acuerdo una vez más.

Díaz ha defendido el pacto y ha lanzado una advertencia. "La patronal, como tantas otras veces, no ha aceptado el acuerdo, pero no vamos a permitir juegos de trileros", ha asegurado. Además, ha añadido que no van a "permitir que lo enmascaren con complementos que ya existen, y que las personas trabajadoras tenéis derecho a recibirlos".

Joaquin Corchero La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Un reto para empresas y familias

Este desacuerdo, que se repite desde 2020, ha sido objeto de análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, con Rubén Corral, dentro de la sección 'Clases de Economía'. La subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha explicado las consecuencias de esta medida.

Gómez ha señalado que, aunque se denomine salario mínimo, "quien paga no es el gobierno, quien pagan son las empresas". La economista considera que la CEOE debería formar parte de estos acuerdos, pero entiende la dificultad que supone para el tejido empresarial.

Alamy Stock Photo Reparación rápida de calzado, mujer trabajando, calle Tallers, Barcelona

La clave, según la experta, es el gran incremento acumulado: "Ha subido más de un 60 por ciento el salario mínimo desde 2018, o sea, no es fácil de asumir". Ha detallado que esta subida impacta especialmente a "autónomos, pequeñas empresas o familias que tienen cuidadores en sus casas". A los 1.221 euros de salario hay que sumar la Seguridad Social, por lo que el coste para el empleador "se te pone en casi 1.600 euros al mes".

El problema de la precariedad salarial

Finalmente, Yolanda Gómez ha advertido de un problema estructural más profundo. "El problema en España ya no es esto, sino que cada vez hay más salarios rondando esas cifras", ha comentado, lo que evidencia que "sigue habiendo un problema de precariedad laboral en España" porque el resto de los salarios no aumentan al mismo ritmo.