"Nos hacen falta 30.000 profesionales para continuar dando servicio, además, la edad media de los que están en activo está en 55 años"

El sector del transporte en España se enfrenta a una doble crisis que amenaza con paralizar parte de su actividad. Por un lado, la inminente huelga de trenes convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero; por otro, la crítica situación del transporte de mercancías por carretera. En este contexto, Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha dado la voz de alarma en el programa 'La Linterna' de COPE, destacando un problema estructural que va más allá de las disputas laborales puntuales.

Un sector envejecido y sin relevo

El principal escollo que afronta el transporte de mercancías es la falta de personal. Carmelo González ha sido claro al cuantificar el problema: "Nos hacen falta 30.000 profesionales para continuar dando el servicio". Este déficit se ve agravado por la elevada media de edad de los conductores actuales, que se sitúa "en torno a los 55 años", lo que anticipa un relevo generacional muy complicado.

Esta situación, según advierte el presidente de la CETM, pone en jaque la calidad de un servicio exigente, acostumbrado al modelo "just-in-time" que obliga a cumplir horarios de manera estricta. Para solucionarlo, se trabaja con el ministerio en "medidas reales y concretas para hacer atractivo un sector que es duro", reconociendo que la gente joven no siempre quiere un trabajo tan sacrificado, pese a que puede ofrecer un buen sueldo.

Carreteras al límite y sin inversión

Al problema de personal se suma el precario estado de las infraestructuras. González describe una situación en la que "hay muchas de ellas que por el carril derecho no se puede circular", el más castigado por los vehículos pesados. La situación es tan grave que recuerda el comentario de un agente de la Guardia Civil tras un accidente de tren: "pasa lo mismo que con las carreteras".

Esta falta de mantenimiento supone un grave riesgo para la seguridad vial y obliga a los conductores a realizar maniobras peligrosas. La CETM denuncia la falta de inversión a pesar de que el sector aporta casi "21.000 millones de euros" a las arcas del Estado. A ello se añade la inseguridad por el aumento de los robos, donde los profesionales sufren "amenazas personales", por lo que reclaman más "aparcamientos seguros".

La huelga de trenes como telón de fondo

Mientras el transporte por carretera afronta su crisis, el sector ferroviario vive su propia disputa laboral. Los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT mantienen la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero tras una primera reunión sin éxito con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los sindicatos, como se analizó en las 'Clases de Economía' con Iván Alonso, exigen "soluciones estructurales" y "tomar el toro por los cuernos" tras los accidentes de Adamuz y Yélida.

Los paros afectarán principalmente a Cercanías en Madrid y Barcelona, Rodalies, servicios de Media Distancia y, en menor medida, a la Alta Velocidad. Aunque el ferrocarril solo mueve un 3% de las mercancías, la huelga presiona al sector de la carretera, que transporta el 97% restante. González asegura que, si bien "no hay desabastecimiento", se generan tensiones en puntos como la "salida del puerto de Barcelona" y sobrecostes por los desvíos, una situación que se suma a la nueva normativa de tráfico.