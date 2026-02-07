El futbolista del Barcelona que Dani Senabre destaca por encima de Lamine Yamal: "El Barcelona no tenía en años anteriores un jugador que, saliendo desde el banquillo, fuera el mejor del equipo"

El FC Barcelona recibía este sábado al Mallorca en el Camp Nou con el objetivo de seguir como líder de La Liga y mantener la ventaja respecto a un Real Madrid que este domingo visita Mestalla, un estadio siempre complicado para el conjunto blanco.

EFE Lamine Yamal celebra su gol, en el Barcelona - Mallorca

Y para intentar lograr esa victoria, Hansi Flick, pensando en la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, sorprendió dejando fuera del once titular a Frenkie de Jong y Ferran Torres.

cómodo triunfo para seguir líder

El partido fue de menos a más para el Barça contra un conjunto balear que salió valiente. Los de Jagoba Arrasate, bien plantados atrás, hicieron trabajar a Joan García con alguna llegada peligrosa. Pero poco a poco el dominio azulgrana fue creciendo.

Rashford estaba siendo uno de los hombres más incisivos en el ataque local y con un disparo suyo nació el 1-0. El tiro del extremo inglés lo despejó Valjent, pero el rechace lo aprovechó Lewandowski para marcar a placer el primer gol de la tarde.

Tras el descanso, el partido solo tuvo un dueño: el Barcelona. Los de Hansi Flick encerraron al Mallorca buscando ampliar distancias en el marcador. Casadó probó suerte, pero su disparo se topó con el palo de la portería de Leo Román. Pero en el minuto 61 apareció Lamine Yamal para anotar el 2-0 con un zurdazo imparable.

Los minutos fueron pasando y cuando el Mallorca intentó recortar distancias, llegó el 3-0 definitivo en un contraataque que finalizó Marc Bernal. Un tanto que cerraba la victoria de un Barcelona que seguirá liderando la clasificación de La Liga una semana más.

EL JUGADOR QUE DESTACA DANI SENABRE

Dani Senabre, como es habitual, analizó en Tiempo de Juego el partido del Barça tras el pitido final y quiso destacar el papel de uno de los jugadores que contra el Mallorca fue titular ante la ausencia de Raphinha.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la victoria contra el Mallorca.

"De Lamine no vamos a decir nada que no se haya dicho ya. Lleva cinco partidos seguidos marcando y siendo quizás el MVP del equipo en casi todo", empezó diciendo el comentarista.

Y agregaba seguidamente: "Pero de Rashford quiero recalcar la importancia de tener un suplente que puede ser el mejor jugador del equipo un día que no esté Raphinha".

Para finalizar, Dani Senabre insistía en su idea y señalaba: "Y creo que eso el Barcelona, años anteriores, no lo tenía. El equipo no tenía un futbolista que pudiera ser de los mejores siendo suplente. Lo normal es que, si Raphinha y Lamine están bien, Rashford no jugara casi nunca. Pero está siendo de los mejores".