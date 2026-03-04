Eusebio García, empresario: "Vendo aceite de oliva en EEUU y ya se plantean comprárselo a Túnez, los clientes desconfían, no se creen si va a llegar"

La sombra de un posible embargo comercial de Estados Unidos a España ha encendido todas las alarmas en el tejido empresarial español. La amenaza, sugerida por Donald Trump, ya está teniendo consecuencias directas, como ha explicado el empresario Eusebio García, CEO de aceites García de la Cruz, en el programa 'La Linterna' de COPE: un cliente estadounidense ya duda en hacer un pedido ante la incertidumbre. "Los clientes desconfían, no se creen si va a llegar", ha asegurado desde Los Ángeles.

La amenaza de Trump y la respuesta de la UE

La justificación para una medida tan drástica la apuntaba el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Besent, aludiendo a una supuesta falta de cooperación española que, según él, "pone en peligro la vida de los estadounidenses". Sin embargo, desde la Unión Europea la respuesta ha sido contundente y unánime. El vicepresidente de la Comisión ha recordado que "cualquier amenaza a un estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea", ya que el comercio exterior se negocia en bloque.

Una idea que ha reforzado la experta económica Pilar García de la Granja en 'Clases de Economía de La Linterna' con Ángel Expósito, calificando la situación de "enorme disparate". Según ha explicado, Trump no puede imponer sanciones a España de forma unilateral porque "formamos parte de un club que se llama Unión Europea", una postura que también defienden las multinacionales de Estados Unidos en España, que han pedido no ser tomadas "como rehenes del conflicto diplomático". No es fácil que EE.UU. sancione a España.

EFE Presidente Donald Trump

Empresarios españoles en vilo

Pese a la legalidad, la inquietud es máxima. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado en Mediodía COPE su "profunda preocupación" por la crisis con un "socio fundamental" y ha pedido al Gobierno "que sepan conducir esta situación". El temor se extiende por todos los sectores que exportan a EEUU, un mercado que solo el año pasado supuso casi 17.000 millones de euros en ventas de productos españoles. La amenaza de Trump está generando una gran incertidumbre.

Sectores como el industrial, el farmacéutico o el agroalimentario contienen la respiración. Feliz Arias, CEO de Fuimba, una empresa de componentes de automoción, teme que "la empresa americana" dude en "poner un pedido nuevo en España" por la "nueva incertidumbre". Del mismo modo, Carolina García, de Bodegas Valduero, lo considera "una amenaza a nuestra estabilidad y al posicionamiento" logrado tras muchos años de esfuerzo. Básicamente es presionar a las empresas norteamericanas para que no compren.

EFE El presidente del Gobiernol, Pedro Sánchez

El aceite de oliva, un sector estratégico

Si hay un sector especialmente expuesto, ese es el del aceite de oliva. Estados Unidos es su segundo mercado más importante, con exportaciones que alcanzaron los 800 millones de euros el año pasado. Eusebio García, que se mudó hace diez años a EEUU para abrir mercado, ha visto cómo el 50% de su negocio depende ahora de este país. Desde una feria agroalimentaria en Los Ángeles, narra la conversación con un cliente hace apenas unas horas: "Lo primero que me ha preguntado es: '¿va a haber algún problema? ¿Te mando el pedido o no te lo mando, o a lo mejor me interesa más comprar en Túnez?'".

Te mando el pedido o no te lo mando, o a lo mejor me interesa más comprar en Túnez"

El empresario ha explicado que, aunque un arancel se aplicara a toda la UE, perjudicaría casi en exclusiva a España. La razón es que "entre el 80 y el 90 por 100 de esas exportaciones provienen de olivos españoles". García advierte que el verdadero peligro es que España se está significando de una manera que no es necesaria, convirtiéndose en el blanco de las presiones en un momento clave, ya que EEUU está a punto de ser "el mayor consumidor de aceite de oliva del mundo", lo que puede dar ventaja a competidores como Turquía o Túnez.

España es cabeza de turco"

García cree que el Gobierno debe entender que España puede ser la "cabeza de turco" en este conflicto. "Al final si nos apoya Francia, si nos apoya Alemania, si nos apoya China, ya, pero ¿el cabeza de turco quién es? Pues un país pequeño, mediano, al que realmente si le hago daño a mí no me va a repercutir demasiado", ha sentenciado. Más allá de los productos, lo que está en juego, concluye, es la marca país.