"La cirugía robótica no reemplaza al cirujano, lo potencia, el robot actúa como una extensión de sus manos que da más precisión y menos temblores"

Las nuevas tecnologías están cambiando la medicina desde dentro, hasta el punto de que, como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, "ya no es un extra en la sanidad, es parte del sistema". Así lo ha explicado el experto en tecnología Mario Yáñez, quien ha detallado cómo la salud digital y la inteligencia artificial están cambiando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, pudiendo llegar a "evitar un millón de muertes en la próxima década".

Una sanidad conectada y a distancia

Uno de los primeros pasos en esta transformación es la historia clínica electrónica, un expediente digital único y actualizado en tiempo real. Esto permite que cualquier especialista, desde el médico de cabecera al de guardia, vea la misma información, lo que "reduce errores de medicación" y la repetición de pruebas.

A su vez, la telemedicina se ha consolidado para mejorar la continuidad asistencial, permitiendo que un paciente de una zona rural o con movilidad reducida tenga una consulta con un especialista sin viajar. Un informe de la OMS y la UIT calcula que una inversión mínima en salud digital podría evitar más de 200.000 muertes por enfermedades no transmisibles en la próxima década.

Alamy Stock Photo Máquina de cirugía robótica avanzada en el hospital. Algunas de las principales ventajas de la cirugía robótica son la precisión, la miniaturización, las incisiones más pequeñas y la disminución

La revolución de los quirófanos

Uno de los avances más significativos se da en el quirófano, con el auge de la cirugía robótica. Al contrario de lo que se pueda temer, la tecnología no sustituye al profesional. Como ha afirmado Yáñez, "el robot actúa como una extensión de sus manos que da, lógicamente, mayor precisión, menos temblores y una incluso visión tridimensional del campo donde está operando".

Este control mejorado explica el funcionamiento de esta tecnología, que permite intervenciones mínimamente invasivas con grandes beneficios: menos sangrado, menos dolor y estancias más cortas en el hospital. En oncología o cardiología, los estudios demuestran menos complicaciones, habiéndose llegado a operar con éxito al paciente de menor peso en España.

Más allá del quirófano: IA y medicina a la carta

La Inteligencia Artificial (IA) está demostrando también un gran potencial en el radiodiagnóstico. Según Yáñez, "los algoritmos ven fotografías y aprenden a detectar patrones dentro de las imágenes que a veces el ojo humano no podría ver". Esto permite identificar lesiones muy pequeñas en un cáncer de pulmón y priorizar los casos más urgentes.

Alamy Stock Photo Cirugía robótica en quirófano durante una histerectomía, el robot es conducido por un cirujano desde la consola

Otro campo donde la IA despunta es en la lucha contra la burocracia, ya que la inteligencia artificial generativa puede automatizar el papeleo y liberar a los sanitarios de una de sus tareas más tediosas para que dediquen más tiempo al paciente.

Finalmente, la medicina de precisión aplica esta capacidad de análisis para crear una medicina "a la carta". En lugar de protocolos iguales para todos, se analiza el perfil genético del paciente y de la enfermedad para elegir el tratamiento más eficaz, mientras herramientas como CRISPR permiten corregir mutaciones de enfermedades hereditarias.